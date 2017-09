Locker-flockiges Elvis-Imitat mit lässiger Punkrock-Attitüde

Es gibt viele Wege, gute Laune zu verbreiten, aber es gibt nur wenige, die dies auch so unbeschwert und lässig hinbekommen wie Ron Corona. Der junge Musiker aus St. Louis hat sich nicht an irgendwelchen Vorgaben entlanggehangelt, geschweige denn Richtlinien für das Songwriting zu seiner neuen Scheibe entworfen, weshalb "Fun Burst" schließlich auch das geworden ist, was der Titel suggeriert: ein Album, ds richtig Laune macht.

Corona orientiert sich grob an Bands wie den RAMONES und den MISFITS, wenn das Tempo mal etwas flotter sein darf und die Grooves ein wenig gen Punk Rock ausschlagen, hat aber auch ein paar fluffige West-Coast-Gitarren am Start und scheint auch King Elvis hier und dort seine Ehre erweisen zu wollen. Sobald traditioneller Rock & Roll angesagt ist, ist das Material von "Fun Burst" nämlich ebenfalls eine Bank.

Lediglich als Frontmann hat der Mastrmind noch ein bisschen Nachbesserungbedarf, da seine Stimme in den zehn Stücken der neuen Scheibe doch spürbar eingschränkt ist. Die emotionalen Momente in einer Ballade wie 'Spring Is Your Time (Auvergne)' sind hierfür ein klares Indiz und Grund genug, in der B-Note ein paar Abzüge vorzunehmen. An der Ausstrahlung von "Fun Burst" ändert das aber nicht viel; die Platte macht schlichtweg Spaß.

Anspieltipps: Saturday Night, Bust Out Of Your Cage