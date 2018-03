Kein langlebiges Highlight, aber ein großer Schritt!

Stand bei den meisten der letzten CORONATUS-Releases eigentlich die Frage im Raum, wie erträglich das neue Material der hiesigen Symphonic-Metal-Combo am Ende ausgefallen ist, kann man mit der Veröffentlichung von "Secrets Of Nature" nun wieder aufatmen: Denn auch wenn sich die Band keinen Deut von ihrer durch und durch pompösen Ausrichtung distanziert hat, sind die Songs der neuen Scheibe unterm Strich weitestgehend gelungen - und das ist nach dem doch recht schwachen "Raben im Herz" schon mehr als man hätte erwarten können.



Dennoch müssen sich Liebhaber der Materie wohl daran gewöhnen, dass CORONATUS das Niveau der niederländischen und finnischen Konkurrenz wohl nie erreichen wird. Das Ansperuchsdenken ist nicht so tief verankert, die progressiven Inhalte sind nicht das Mittel der Wahl, und auch was die Performance angeht, haben andere Acts einfach bessere Argumente. Sei's drum: CORONATUS versucht trotzdem das Beste, und das sind im Falle von "Secrets Of Nature" neun weitestgehend gefällige Songs, die zwar nicht durchgehend überzeugen, in der Summe aber dennoch wenig Ausfallpotenzial haben, selbst nicht in Stücken wie 'Mountain Sky' und dem kitschigen 'Selgih Ride To Asgard', die sicherlich nicht die stärksten Songs der Platte sind. Und dass selbst die schwächeren Kompositionen immer noch ein solides Grundlevel ereichen, war bei CORONATUS ja schließlich auch nicht immer gesetzt!



Noch mehr erwähnenswert sind jedoch Songs wie 'Dance Of The Satyr', 'Howling Wind' und die tolle Interpretation des Traditionals 'Herr Mannelig', in denen die Band endlich mal wieder unter Beweis stellen kann, dass eine ganze Menge mehr in ihr steckt, als sie in den letzten Jahren zeigen konnte. Dies führt zwar immer noch nicht dazu, dass man den neuen Silberling uneingeschränkt empfehlen kann, bedeutet letztendlich jedoch, dass "Secrets Of Nature" eine wünschenswerte Reaktion auf das große Tief der jüngeren Vergangenheit ist. Und wie bereits gesagt: Das ist ein ganzes Stück mehr, als der Band vor dem Release dieser Platte zuzutrauen gewesen wäre!



Anspieltipps: Herr Mannelig, Dance Of The Satyr