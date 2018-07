Fieses Grinsen

"Grin" ist das letzte offizielle Studioalbum des schweizerischen Thrash-Trios CORONER, erschien ursprünglich 1993 und wird jetzt von Noise Records neu aufgelegt.



Musikalisch ist "Grin" wohl das umstrittenste Werk der Alpenländer. Dem typischen technischen Thrash werden einige Industrial- und Groove-Elemente hinzugefügt, was den ohnehin schon nicht besonders warmen Sound des Dreiers noch um einiges kühler und abweisender werden lässt. Einflüsse von Bands wie FEAR FACTORY, MINISTRY oder PRONG können Tommy Vetterli und seine Kollegen sicher nicht ganz von der Hand weisen.



Dass die Songs bis auf das vom Intro 'Dream Path' eingeleitete 'The Lethargic Age' und das kurze, instrumentale 'Theme For Silence' allesamt zwischen sechs und acht Minuten lang sind, macht die ohnehin schon eher spröde Musik noch etwas unzugänglicher. Von daher ist auch wirklich etwas Geduld nötig, bis sich hier tatsächlich ein Grinsen auf dem Gesicht des Hörers breitmacht.



Ich persönlich finde "Grin" ein äußerst spannendes Werk, das sehr viel zu bieten hat, wenn man ihm die nötige Zeit widmet. Bei mir hat es vor 25 Jahren erst nach dem zehnten oder fünfzehnten Spin Klick gemacht, seitdem hat sich das Werk aber einen ziemlich regelmäßigen Platz in meiner Playlist erspielt.



Wer auf Bands wie ANACRUSIS, DEATH oder Mittneunziger KREATOR steht und zudem auch von den oben genannten Einflüssen nicht verschreckt wird, der sollte "Grin" antesten.



Der Re-Release kommt wie "Mental Vortex" im einfachen Digipak mit Texten und zusätzlichen Bildern, ist zudem noch remastered, aber sonst ohne Boni.