Schweizer Garde-Thrash

Nachdem just im Mai die ersten drei CORONER-Alben via Century Media neu veröffentlicht wurden, legt Noise Records jetzt mit dem Release der beiden letzten offiziellen Alben "Mental Vortex" (1991) und "Grin" (1993) nach. 1995 erschien noch eine unbetitelte Semi-Kompilation, für die das Schweizer Trio nach dem eigentlichen Split im Jahr 1994 noch einmal ins Studio ging, aber dies nur am Rande.



Hier kümmern wir uns jetzt um "Mental Vortex", wo schon das Cover mit dem verzerrten Anthony Perkins aus "Psycho" eine Vorahnung dessen gibt, was uns hier erwartet. Es gibt sehr technischen, stellenweise durchaus verwirrenden Thrash Metal, der gerade in Sachen Gitarrenarbeit noch am ehesten an Bands wie ANACRUSIS oder DEATH erinnert. Die Vocals von Bassist Ron Broder gehen hingegen eher in die leicht keifige Mille-Richtung.



"Mental Vortex" ist in der Diskographie vielleicht sogar das komplexeste Werk der Truppe. Gerade was Tommy Vetterli an seiner Gitarre veranstaltet, dürfte vielen Saitenakrobaten Alpträume bescheren. Hört nur mal die beiden Albenhöhepunkt 'Pale Sister' und 'Son Of Lilith'.



Nachdem die vor einiger Zeit von der Band in Eigenregie veröffentlichten Neuauflagen blitzschnell vergriffen waren, hat nun die Suche nach CORONER-Alben endlich ein Ende. Wer in puncto technischem Thrash Metal mitreden möchte und CORONER nicht kennt, hat jetzt keine Ausreden mehr.



"Mental Vortex" kommt im einfachen Digipak mit Texten und einigen Fotos daher. Boni gibt es nicht, so dass Besitzer des Originals maximal das Remastering als Kaufgrund haben, der den Sound etwas lauter und transparenter durch die Boxen dringen lässt. Aber dafür gibt es natürlich auch einfach einen Lautstärkeregler an der heimischen Anlage.