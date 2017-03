Hut ab!

Zugegeben, es hat ein wenig gedauert, bis die Essener von CORPORAL SHRED ihre erste Duftmarke setzen konnten. Doch nun steht mit "Dressed In Blood" ein amtliches Thrash-Metal-Album in den Startlöchern, auf dem sie Spielfreude, Energie und eine beachtliche Prise Aggression bündeln. Auch wenn mit einer Spielzeit von mehr als 50 Minuten der Hörer auf eine gewisse Probe gestellt wird – ich selbst bin beim Thrash Metal ein Freund von kurzen, knackigen Alben – so machen die Ruhrpott-Thrasher auf ihrem Erstlingswerk doch vieles richtig.

Handwerklich haben Frontmann Maddin und seine Mannen ihr Unterfangen fest im Griff. Sie wissen, was sie wollen, orientieren sich ein wenig – wie sollte es auch anders sein – am urtypischen Ruhrpott-Thrash der 80er Jahre und geben diesem ein wenig Bay-Area-Feeling hinzu. METALLICA, EXODUS, TESTAMENT, DEATH ANGEL auf der einen, KREATOR, DARKNESS und SODOM auf der anderen Seite. Und mit dem Eröffnungsdoppelschlag 'Two Faced Class'/'Blind Fighting The Blind' sowie 'The Forsaken' und 'Reserved Silence' geht das Debüt der Essener auch schon gut nach vorne. Es wird gerifft, gethrasht, gemosht und das alles auf einem bodenständigen und souveränen Level.

Im weiteren Verlauf machen vor allem 'Rise Of Inglorious Heroes' und 'Status Quo' viel Freude, obgleich "Dressed In Blood" generell ab der zweiten Hälfte ein wenig abflacht. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass die Jungs heuer vieles richtigmachen, das Rad nicht neu erfinden wollen, sondern sich auf dem besinnen, was ihnen Freude bereitet, sowie ein amtliches Aggressionspotential an den Tag legen, kann man ihnen auch den einen oder anderen Abzug in der B-Note locker verzeihen. Ich bin gespannt, was nach "Dressed In Blood" aus dem Hause CORPORAL SHRED noch folgt, denn das vorliegende Werk ist durch und durch ansprechend.