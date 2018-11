Anständig - aber wirklich ausreichend? Auch der dritte Versuch hinkt...

Immerhin: Ein bisschen was hat sich schon getan seit dem letzten CORPSEHAMMER-Release, denn die chilenisch-schwedische Kombination ist auf "Perversión" eine ganze Spur souveräner am Mikro unterwegs. Das Gebell, das stellenweise auch mit schwarzmetallischem Geröchel gekontert wird, ist nicht mehr ganz so saftlos wie auf dem direkten Vorgänger und definiert definitiv einen Entwicklungsschritt, den die international aufgestellte Combo seit "Posesión" verzeichnen kann. Ja, wie gesagt, immerhin!



Andererseits ist der schmale Output der neuen EP auch nicht allzu spektakulär, da sich die Jungs von CORPSEHAMMER darauf beschränken, leicht angethrashten Death Metal nach schematischen Vorgaben zu produzieren und weitestgehend mit Tunnelblick durch die Todesblei-Botanik streifen. "Perversión" besteht aus drei recht standardisierten Death-Metal-Nummern, bei denen weder auffällige Sägen noch herausragendes Songwriting an der Tagesordnung sind, sondern lediglich eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte, die im Grenzbereich zur finsteren Szene gewünscht sind. handwerklich ist das alles in bester Ordnung, doch da die Schweden und ihre südamerikanischen Mitstreiter keine echten Highlights setzen und die neue EP kaum weniger austauschbar klingt als die vorangegangenen beiden Releases, bleibt die Begeisterung am Ende auch aus. Und das liegt mitunter auch daran, dass mangels wirklich prägender Elemente die Spieldauer einer EP ohnehin zu kurz ist, um bleibende Akzente zu setzen.



Das einzige Kompliment gibt es daher für die logistisch doch sehr aufwendige Leistung, die CORPSEHAMMER wiederholt an den Tag legt. Echte Leckerbissen bleiben trotz solider Todesblei-Attacken aber Mangelware.