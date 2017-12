An sich guter Black/Thrash-Release - doch dieser nervige Gesang...

Wenn Musiker aus Schweden und Chile zuammenarbeiten, ist eigentlich schon fest davon auszugehen, dass sich die Beteiligten eher den extremeren Gefilden zuwenden - insbesondere wenn man sich als CORPSEHAMMER durch den Underground knüppelt. Die Band bedient erwartungsgemäß den dreckigen Grenzbereich zwischen Elchtod und rauem Black Metal und schlägt damit in eine Kerbe, die viele chilenische Combos in den letzten Monaten geritzt haben. Und folglich sollte es auch schwierig werden, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten, zumindest wenn man die Eigenanteile so weit herunterschraubt, dass man sich ausschließlich auf die bekannten Erkennungsmerkmale verlässt.

Doch CORPSEHAMMER geht die Sache gewieft an und setzt alle Chips auf die skurille Performance von Frontmann Midnight Horror (ja, sehr originell auch...). Allerdings bleibt der Jackpot in weiter Ferne, denn der merkwürdige Sprechgesang ist das einzige Element im Bandsound, das den Hörgenuss beeinträchtigt. Instrumental hingegen ist "Posesión" zwar kein allzu spektakulärer Release, aber durchaus eine gefällige Angelegenheit, die vor allem dann ins Schwarze trifft, wenn CORPSEHAMMER das Tempo anzieht. Aber "dank" des nervigen Stimmaufgebots kann man selbst die Pasagen nicht so recht genießen, in denen das internationale Trio mit schwarzem, puristischem Old School Thrash das Fegefeuer entzündet.

Aber vielleicht ist das ja auch gut so, denn die Erstauflage der lediglich 200 handnummerierten Tapes sollte ohnehin schon wieder vergriffen sein, bevor die Kunde dieses Releases Europa erreicht hat. Und trotzdem: Irgendwie schade, dass die guten Ansätze einen solch einschneidenden Haken haben!

Anspieltipps: Carnicero Humano, Cataclismo