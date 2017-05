Kreativ nicht kleinzukriegen!

Neben MOONSPELL ist CORPUS CHRISTII wohl die einzige portugiesische Finster-Metal-Combo, die sich über mehr als zwei Dekaden halten konnte und auch nach mehr als 20 Jahren immer noch den Drang verspürt, sich neu zu finden und weiterzuentwickeln. Mit ihrem aktuellen Werk haben die Südeuropäer nun wieder ein Album am Start, das sicherlich viele befremdliche Reaktionen auslösen wird, im Kern aber genau das geblieben ist, was CORPUS CHRISTII immer war: puristischer Black Metal mit experimentierfreudigem Background und dennoch zielstrebigem Songwriting.

Die neun Stücke von "Delusion" sind eine erneute Gratwanderung zwischen totaler Verrohung und hymnenhafter Epik. Versucht die Band gerade zu Beginn noch, mit eigenwilligen Rifffolgen und relativ ungewöhnlich betonten Grooves Verwirrung zu stiften, ist schon im offensiven 'Chamber Soul' der Bann gebrochen. CORPUS CHRISTII geht ein ganzes Stück zurück zu den eigenen Wurzeln, lässt sich aber dennoch nicht in die Karten schauen, was auch in der Folge einige überraschende Wendungen in den Songs bestätigen sollen. Das doomige 'I See, I Become' entpuppt sich als stimmungsvolles Wechselbad, 'Facing Concrete Mountains' kann man als starkes Kontrastmittel zu den gelegentlichen Fast-Forward-Vorstößen bewerten, und im selbstzerstörerischen 'Near The End' entfaltet die Band sogar einen klaren Hang zu depressiven Klängen, der bei CORPUS CHRISTII selten so stark ausgeprägt war.

Doch nicht alle Nummern sind so schwer verdaulich wie die genannten Kompositionen; die Portugiesen sind durchaus imstande, aus dem Stegreif eine berauschende Melodie zu erstellen und sie in einer Hymne zu verpacken, die an die besten Tage des nordischen Frostsounds erinnert. 'Carrier Of Black Holes' ist der Beweis, 'I Am The Light' gar die Gala, mit der "Delusion" in ein packendes Finale startet. Und genau solche Ankerpunkte braucht die neue Platte auch, da sie relativ heterogen gestaltet ist und sich in keine Richtung begrenzen lässt. Aber eben aus diesem Aspekt schöpft CORPUS CHRISTII eine schier unbegrenzte kreative Stärke, die zwar diesmal eher auf die anspruchsvolleren Hörer zugeschnitten ist, letztendlich aber klar wiederholt, wie gut diese Männer ihr Handwerk verstehen.

Anspieltipps: I Am The Light, Carrier Of Black Holes