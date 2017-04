Moderner amerikanischer Metal aus Schweden.

Nach fünf Jahren Funkstille melden sich die Schweden von CORRODED, die bereits die Titelmusik zur TV-Serie "Survivor" und der PC-Game-Serie "Battlefield" beigesteuert haben, mit ihrem mittlerweile vierten und bockstarken Scheibchen "Defcon Zero", das perfekt in der Schnittmenge zwischen Modern Rock und Metal pendelt, auf der Bildfläche zurück. Ein bisschen SHINEDOWN und ALTER BRIDGE hier, ein bisschen DISTURBED und FIVE FINGER DEATH PUNCH dort.



Insgesamt haben Sänger und Gitarrist Jens Westin und seine Mannen das Tempo und die Metal-Schlagseite deutlich erhöht. Der Kuschelkurs ist passé, jetzt regiert die harte Kante. Doch die Jungs haben natürlich weiterhin etliche Melodien am Start, packen tonnenweise Grooves aus und lassen nicht nur die Klampfen ordentlich krachen, sondern geizen auch nicht mit coolen Riffs. Das passt, treibt und rollt mächtig, die ganzen fünfzig Minuten lang. Mal rockt sich die Band aus Ange mächtig breitbeinig und gelegentlich sogar mit Southern-Rock-Vibe (Ozzy und Zakk lassen grüßen) durch die Gegend ('Carry Me My Bones', 'Day Of Judgement') oder packen die modernen Stakkato-Riffs aus und schrauben das Energielevel amtlich in die Höhe ('Retract And Disconnect', 'Burn It To The Ground', 'Rust And Nail'), dann wieder ziehen sie das Tempo an ('Fall Of A Nation', 'Vessels Of Hate') oder holen den Hörer beeindruckend balladesk ab ('A Note To Me'). So muss kraftvoller, moderner Rock und Metal klingen. Das gefällt dem Papa.



Ein ganz großes Plus ist auch die variable und in allen Bereichen überzeugende Stimme von Jens Westin. Der junge Mann schreit, röchelt und singt in der Bundesliga. Die Energie, die Attitüde stimmt. Einzig die Chöre klingen auf den ersten Blick etwas schwachbrüstig ('Feel Fine'), bilden aber einen angenehmen Kontrast zum Rest und besitzen einen Wiedererkennungswert, der nicht zu verachten ist. Bei CORRODED darf durchaus mitgesungen oder aber auch einfach nur akzentuiert geschrieen werden. Die Mischung macht's.



Ihr habt es sicherlich bereits gemerkt: Die Schweden klingen sehr amerikanisch. Dazu zählt auch die dicke und erdige Produktion, die bei aller Wucht zu keiner Zeit überproduziert klingt. Ein Tipp an die Band: Konzentriert euch verstärkt auf den amerikanischen Markt, denn dieser Sound in Verbindung mit dem Exotenbonus könnte durchaus durch die Decke gehen. Und zu guter Letzt ein Tipp an die Hörer: Ihr müsst die Scheibe in der richtigen Stimmung hören, niemals nebenbei. Die Wände müssen wackeln oder die Kopfhörer glühen. Denn wenn der Funke erst einmal übergesprungen ist, dann lodert das Osterfeuer lichterloh.



Anspieltipps: Retract And Disconnect, Fall Of A Nation, Rust And Nail