No Cross No Crown

Ein Album wie damals in den 90ern!

Auch wenn das 2005er-Album "In The Arms Of God" durchaus positiv aufgenommen wurde, hoffte ein Großteil der CORROSION OF CONFORMITY-Fans eher darauf, dass sich die alten Recken eines Tages doch wieder an ihren verkaufstechnischen Karriere-Highlights "Deliverance" und "Wiseblood" orientieren würden.

Inwiefern das illustre Quartett aus North Carolina diese Vorgabe für ihr aktuelles Album berücksichtigte, weiß man zwar nicht genau, tatsächlich aber scheint die Formation ihre Mid-90er-Phase auf jeden Fall als Inspirationshilfe für "No Cross No Crown" benutzt zu haben. Die Scheibe kommt nämlich einer Zeitreise in jene Epoche gleich, speziell dann, wenn es wie damals mit mächtigen Brachial-Stampfern zur Sache geht.

Als ganz besonderer Leckerbissen diesbezüglich erweist sich 'Cast The First Stone', auch wenn man zugeben muss, dass dieser Track auch aus dem Frühwerk von DOWN stammen könnte. Und wie schon auf "Deliverance" werden Walzen wie diese sowie die eleganten, Melancholie-geschwängerten Kompositionen von kurzen Instrumental-Intermezzi konterkariert. Dadurch kann das Quartett zusätzlich für Akzente sorgen und zudem gewinnen die jeweils anschließenden Groove-Monster (die allesamt auch lyrisch vernehmen lassen, dass man immer noch etwa zu vermelden hat!) an Intensität.

Es steht außer Zweifel, dass den Herren Keenan, Weatherman, Dean und Mullin mit "No Cross No Crown" ein Hammer von Album geglückt ist. Bleibt bloß noch zu hoffen, dass es die Herrschaften mit diesem im Handgepäck auch nach Europa verschlagen wird...