Death-Metal-Weihnachten!

Ladies & Gentlemen, bitte alle sofort auf die Knie, denn hier kommt das vielleicht beste Death-Metal-Album der laufenden Saison! Seit einer gefühlten Ewigkeit ist CORROSIVE schon im Business aktiv, hat einige achtbare Platten auf den Markt gebracht und sich live auch schon positionieren können. Doch eine Scheibe wie "Lucifer Gave The Faith" hätte man den Jungs nach den bisherigen Erfahrungen sicherlich nicht zugetraut. Fakt!



Doch statt zu hadern, wie es überhaupt zu diesem sensationellen Ergebnis kommen konnte, sollte man einfach nur das feiern, was die Truppe aus Marburg hier ins Rennen schickt. Seit dem Ableben von BOLT THROWER hat man die Symbiose aus Walzen-Grooves und melodischen Gänsehautmomenten nicht mehr so intensiv erleben dürfen wie in den zehn neuen Tracks von CORROSIVE. Die Band ballert verdammt selbstbewusst, rödelt zwar in gewohnten Fahrwassern, etabliert hier jedoch einige Blasts, für die so mancher gestandene Act auch nach jahrelanger Champions League-Erfahrung töten würde. Von der ersten Sekunde an lässt die Band keinen Zweifel daran, dass es auf "Lucifer Gave The Faith" um alles oder nichts gehen soll. Diese Entschlossenheit, die sich nicht nur im allgemein fetten Sound der Scheibe widerspiegelt, sondern auch in jedem einzelnen Ton und natürlich in den Growls von Frontmann Andy wahrzunehmen ist, reißt einen von der ersten Sekunde an mit. Und dann diese Riffs - brachial, brutal und einfach megafett! Da mag man in Windeseile wieder zum Death-Metal-Fanboy werden und im Moshpit den Propeller auspacken, so geil ist das alles, was CORROSIVE hier auspackt. Würden AMON AMARTH und die verbliebenen Musiker aus dem BOLT THROWER-Umfeld gemeinsame Sache machen, wäre das Resultat sicherlich nicht weit von dem entfernt, was die Marburger hier kredenzen.



Und nein: das ist nicht der erste begeisterte Impuls, der hier bewertet, sondern eine wochenlange Prügelorgie, die den Rezensenten nicht nur einmal zum Verkehrsrowdy gemacht hat. Denn da, wo CORROSIVE das Gas durchtreten, will man unbedingt sofort folgen!



Man entschuldige bitte meine Formulierung, aber warum soll man seine Emotionen nicht einfach mal auf den Punkt bringen. "Lucifer Gave The Faith" ist ein Monster von einem Todesblei-Album und ein Garant für Death-Metal-Hochstimmung. Ist das geil...