Die beste Screamo-Band Europas - und das schon mit dem Debüt!

Wer selber schon einmal den Versuch gewagt hat, eine Rezension zu schreiben, wird vielleicht auch festgestellt haben, dass es grundsätzlich viel einfacher ist, eine total schwache Platte zu verreißen als ein herausragendes und vor allem facettenreiches Werk mit lobenden Worten und dazu noch auf den Punkt zu erklären. Insofern müsste an dieser Stelle eigentlich eine Entschuldigung an die Jungs von CORTARMAO platziert werden, deren ersten vollwertigen Silberling ich im vergangenen halben Jahr fast schon totgenudelt habe, und der mir in den unzähligen Durchgängen irgendwann so krass in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich fürchtete, eine Mischung aus objektiver Analyse und subjektiver Meinungsmache sei kaum mehr möglich - denn "Herzmaschine" hätte womöglich einen blendenden Effekt haben können.

Also ist folgendes geschehen: Die neun Songs wurde für eine Weile zu den Akten geschoben und wesentlich später noch einmal einem erneuten Hörtest unterzogen. Dadurch ist das Material zwar nicht aktueller geworden, doch am Ende durfte ich mir sicher sein, dass die wütende Mischung aus Screamo-Attacken, Post-Hardcore-Experimenten und monumentalen, fast schon episch-sphärischen Passagen tatsächlich so genial ist, wie es die Band mir schon beim ersten Versuch glauben machen wollte. Und ja: Nach dem fantastischen ersten Demo ist es der Truppe in der Tat gelungen, den erhofften Geniestreich zu produzieren, den man ihr schon vor mittlerweile drei Jahren sofort zugetraut hatte. Und damit wäre das Fazit eigentlich schon vorgeschoben.

Doch diese "Herzmaschine" läuft über die Strecke von immerhin 41 Minuten auf Hochtouren, sie pendelt zwischen zerbrechlichen Momenten, fast beinahe stoischer Gelassenheit und sehr intensiven, eigentlich ständig wiederkehrenden Explosionen, in denen Frontmann Christian so viel Energie in sein Shouting legt, dass es ihm fast schon gelingt, die Frisuren der Hörerschaft durch die Boxen zu verändern. Einen solch monströsen Vocal-Orkan erlebt man beileibe nicht alle Tage!

Doch auch das Songwriting passt sich dieser fantastischen Performance an, sprudelt nur so vor Dynamik und Energie, spiegelt die Leidenschaft der Songschreiber in all ihren Facetten wieder und macht "Herzmaschine" zum wohl aufregendesten Screamo-Abenteuer der vergangenen zwölf (und womöglich mehr) Monate! Bereits damals wurde CORTARMAO auf diesen Seiten eine Menge Lob zuteil. Doch erst mit der Veröffentlichung ihrer ersten vollständigen Scheibe ist der Ritterschlag endgültig berechtigt. Mit diesem Album dürfte die Band schon in Kürze jede Bühne in Schutt und Asche legen - oder einfach nur das heimische Wohnzimmer, das auf die neun frischen Nummern sehnlichst wartet!