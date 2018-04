Alles andere als finnisch - und darüber hinaus ziemlich fett!

Ja, das sind sie, die Attribute, die ein fieses, hinterhältiges, dreckiges und immerzu gemeines Sludge-Album haben muss. COUGHDUST hat die Wesensinhalte des Genres nicht nur in annähernder Perfektion auf den Punkt gebracht, sondern darüber hinaus auch noch ein Groove-Feuerwerk entzündet, dessen hitzige Nachwirkungen weit über den eigentlichen Output von "Worldwrench" hinausgehen. Das Quartett aus dem finnischen Tampere hat offenkundig von den Besten gelernt, so dass man sich gar nicht lange umschauen muss, bis man die ersten Anzeichen von CROWBAR-Riffing und EYEHATEGOD-Räudigkeit im Sound der neuen Songs erkennt. Und das ist eigentlich erst der Anfang.

Denn COUGHDUST nimmt sich durchaus auch das Recht heraus, die Death-Metal-Walze in Gang zu bringen oder mit noisigen Ideen der Marke NEUROSIS geradezu überfallartig die nächste Lärmorgie anzukündigen. Die Produktion ist dabei immens wuchtig und dennoch ganz nah am Krach von der Basis, wodurch der Sound von "Worldwrench" sofort eine Menge Authentizität aufgabelt. Und dass die Band mit Frontmann Murtonen einen verdammt krassen Brüllwürfel in ihren Reihen hat, der sich unkonventionell und unangepasst auf Betriebstemperatur bringt, um sich in seiner brachialen Performance seinen Kollegen anzunähern, ist ein weiterer Punkt, der "Worldwrench" für wissende Sludge-Hörer fast schon unverzichtbar macht.

COUGHDUST ist eigentlich die Antithese zur typischen finnischen Metal-Combo, und "Worldwrench" quasi der "Smasher Of Keyboards" der heimischen Szene. Klingt verrückt? Vielleicht. Ist aber dennoch ziemlich, ziemlich geil!

Anspieltipps: The Second Principle, Dead Calm