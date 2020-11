Episch, aggressiv, melancholisch, genial!

In welchen musikalischen Schubladen man COUNTLESS SKIES auch einsortieren mag, die Briten finden auch auf ihrem zweiten Silberling immer wieder einen Ausweg und durchbrechen mit einigen unkonventionellen Wendungen spielerisch die Schemata der eingeschlossenen Genres. Auf "Glow" präsentiert sich die Truppe zwischen schwarzmetallischer Eleganz, symphonisch unterlegtem Post Metal und einer manchmal eigenwilligen Annäherung an die alten Death-Metal-Muster, mit denen OPETH seinerzeit in die progressive Szene stürmte. Neugierig? Nun, zu Recht, denn was die Herrschaften in den sieben neuen Kompositionen fabrizieren, garantiert so manchen erhabenen Moment, der sich sowohl auf die epischen Songstrukturen, als auch auf die nicht selten heroische Melodieführung stützen kann.

Schon im Opener 'Tempest' fährt die Kapelle ihren ganzen musikalischen Hofstaat vor die Türe: Grandiose Harmonien, kontrastreiche Arrangements zwischen Black Metal und Pagan-schwangeren Klängen, ein paar Oden an die alte Viking-Szene und schlussendlich dieses bombaastische Momentum sorgen für Begeisterung in jeder einzelnen Sekunde. Und daran hält "Glow" auch in den folgenden Minuten fest. 'Summit' ist noch ein bisschen düsterer gefärbt, betont aber dennoch die heldenhafte Stimmung, 'Moon' ist ein Fest für die Epic-Metal-Gemeinde, und mit dem dreiteiligen Titelsong schwelgt COUNTLESS SKIES in melancholischen Sphären, spielt mit beklemmenden Stimmungen, zaubert dabei aber weitere hervoragende Melodien aus dem Ärmel und setzt einem an Eleganz eh schon kaum zu übertreffenden Werk die Krone auf.

Mit ihrer ersten EP und dem nachfolgenden Album konnten die Briten bereits ein Zeichen setzen, das jedoch noch nicht allerorts erkannt wurde. "Glow" ist nun die vorläufige Vollendung einer beispielhaften Entwicklung und zum Jahresschluss eines jener Alben, das man auf jeden Fall auf die Einkaufsliste setzen sollte - zumindest wenn man 2020 mit dem Gefühl der Vollständigkeit abschließen möchte!