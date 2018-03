Country ohne Kitsch - jawoll!

Marie Jane Dunphe hat sich in den letzten Jahren in den verschiedensten Kapellen der Indie-Szene einen Namen gemacht. Mit ihrem Punk-Act VEXX gelang ihr beinahe schon der Durchbruch, und auch ihr Synthie-Projekt CC DUST hat einen ausgezeichneten Ruf, zeigt jedoch auch wie weit die Einflüsse der eigenwilligen Künstlerin reichen. Gemeinsam mit ihrem Kumpel Chris McDonell hat sie nun eine weitere Combo ins Leben gerufen, die sich dem Country Rock in seiner puristischsten Form widmet - und damit sind Kitsch-Balladen ebenso ausgeschlossen wie aufgeblasene Tanzbegleiter.



Vielmehr geht es bei THE COUNTRY LINERS um Classic-Rock-Feeling, Retro-Ambitionen und durchgängige Authentizität bei den sehr kontrastreichen musikalischen Bemühungen. Dass der Opener 'Love Letter' auch von den ROLLING STONES häte stammen können, ist schon mal eine Auszeichnung, die "Mary Jane Duphne & Chris McDonell In The Country Liners" aber noch um eine Vielfaches erweitern kann. Das ruhige, fast schon besinnliche 'The Country Line' klingt wie eine Perle aus den Johnny Cash-Archiven, 'Oklahoma' weckt traurigste Emotionen, und in 'Walkin' Out' zollt man der Nashville-Szene mit Stil und Originalität Tribut, ohne dabei auf den modernen Country-Zug aufspringen zu müssen.



Es ist eine durchweg überzeugende EP, die das Duo hier eingespielt hat, und hoffentlich auch der Auftakt zu einer echten Bandexistenz. Denn sollte Duphne noch ein wenig Freiraum in ihrem prall gefüllten Terminkalender haben, sollte sie ihn definitiv mit THE COUNTRY LINERS füllen. Tolle Atmosphäre, tolle Songs, tolle Band!



Anspieltipps: Oklahoma, Love Letter, The Country Line