We Are The Courettes

Einfach cooles Retro-Entertainment

Beschwingte Indie-Sounds, leicht hysterischer Punk Rock, ein paar Reminiszenzen an den flockigen Retro-Sound der Garage und schließlich eine Sängerin, deren Organ womöglich polarisiert, mir persönlich jedoch sehr gut gefällt - darf ich vorstellen "We Are The Courettes". Auf ihrem aktuellen Album hat die Truppe um die stimmgewaltige Frontdame Flavia Couri den Prototypen einer Girlie-Teenie-Band erstellt, ihn aber vornehm aus der Popmusik herausgehalten und sich stattdessen mit jenen Sounds beschäftigt, die der traditionelle Garage Rock leider nur allzu selten hervorbringt. Fast schon soulige Noten erklingen zwischen flotten, angepunkten Ohrwürmern, und auch wenn Cindy Lauper gar nicht so weit entfernt ist, so ist in diesem Debüt so viel Energie und Rock & Roll, dass man auch das sofort akzeptieren mag.

Darübeer hinaus ist der Gitarrensound so stark vom Retro-Fuzz getrieben, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als sich mit ganzem Körper den lässigen Grooves hinzugeben, die THE COURETTES produziert. Und wenn das schon nicht bei flockigen Kompositionen wie 'Time Is Ticking' und 'T-C-H-A-U' gelingt, dann sicherlich bei Fast-Forward-Geschichten wie 'Hoodoo Hop' und 'BOOM! DYNAMITE!', die den Energieüberschuss dann endlich auch mal kompensieren.

Kritisch sehen könnte man daher höchstens die Balladen, die dann auch tatsächlich sehr schmalzig geworden sind, irgendwie aber doch ihren Charme haben. 'Strawberry Boy' und 'Fool Fool Fool' gehen prima ins Ohr und runden ein durchweg unterhaltsames Album stimmig ab. Sicher, die 60's-Launen der COURETTES wird nicht jeder mögen - aber in diesem Fall sind sie das Salz in der Suppe einer richtig coolen Scheibe.



Anspieltipps: BOOM! DYNAMITE!, Hoodoo Hop, T-C-H-A-U