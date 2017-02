Sounds für die Masse, doch irgendwie auch klasse!

Würde man COVER YOUR TRACKS ins Vorprogramm von BULLET FOR MY VALENTINE stecken, wäre es gut möglich, dass sich die Waliser von der erst kürzlich gegründeten Combo aus den Staaten noch einmal zeigen lassen müssten, wie man markante Grooves mit nicht minder markanten Melodien koppelt. Mit ihrem neue Album behauptet sich die Band jedenfalls vor allem im Bereich der Hooklines, die in den zehn Stücken von "Fever Dream" immerzu etwas Klebrigees mit sich bringen.

Schaut man dann jedoch, mit welchen Stilmitteln die Truppe über weite Strecken arbeitet, darf man gleichermaßen auch über den latenten Mangel an Kreativität motzen. COVER YOUR TRACKS bastelt Bestehendes neu zusammen und bewegt sich auf einer Welle, auf der auch ATREYU und Konsorten lange Zeit erfolgreich geritten sind. Das Problem jedoch: Das Material dieser Scheibe könnte man beliebig austauschen, weil die Originale in diesem Sektor schon nahezu alles gesagt haben, was zu sagen ist.

Und trotzdem will man "Fever Dream" irgendwie nicht disqualifizieren, denn die Platte ist gut gemacht, ist vor allem eingängig und bekennt sich auch sehr authentisch dazu, nicht das nächste Core-Produkt mit größtmöglichem Hype-Faktor zu sein. Betrachtet man die Songs daher aus eben jener Perspektive, dass sie nicht dringend das Rad neu erfinden wollen, sind sie ungleich sympathischer und werden auch gerne noch ein weiteres Mal aufgelegt. Und bei Highlights wie 'Good Enough', 'Bellow' und 'Cages' will man ohnehin nicht meckern, weil besagte Originale es heutzutage auch nicht mehr so gut hinbekommen wie in ihrer individuellen Startphase. Letztgenannte ist bei COVER YOUR TRACKS gerade erst eingeläutet worden - und das mit durchaus angenehmer Wirkung.

Anspieltipps: Bellow, Cages, Spin The Bottle