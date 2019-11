Cooles Zweitwerk der britisch-französischen Künstlerin

Als Hauptwohnsitz von LAURA COX wird zwar Paris angegeben, ihre Wurzeln hat sie jedoch nicht nur in Frankreich, sondern auch in England. Durchaus denkbar, dass die englische Herkunft für ihre musikalische Entwicklung entscheidend gewesen ist. Zum ersten Mal als Musikerin ist sie jedenfalls schon als Jugendliche in Erscheinung getreten. Und zwar auf YouTube, wo sie vor gut zehn Jahren erste Videos ihrer Gitarrenkunst veröffentlichte und dabei auch ihre Kenntnisse des britischen Blues hat vernehmen lassen.

Mit "Burning Bright" versucht sie nun an diesen Erfolg anzuschließen und hat dafür zehn Nummern komponiert und eingespielt. Schon die ersten Durchläufe machen klar, dass LAURA COX ein überaus persönliches Werk veröffentlicht hat, denn ihr Herzblut und ihre Hingabe sind sowohl der Musik selbst, aber auch den teilweise sehr persönlichen Texten anzuhören.

Nicht zuletzt ihre Stimme lässt dabei Vergleiche zum Frühwerk von JOAN JETT anstellen, die ruhigere Seite ihres Schaffens erinnert dagegen eher an SHERYL CROW. Diesbezüglich seien vor allem 'Last Breakdown' und die Gänsehaut-Nummer 'River' erwähnt. Mit letztgenannter Nummer könnte sie sogar einen direkten Wettbewerb zu BETH HART antreten. Respekt!

Cooles Album einer überaus talentierten wie bewundernswerten und authentisch wirkenden Lady!

Doch nicht an ihrem Instrument hat sich die junge Dame als Talent etablieren können, auf ihrem Debütalbum "Hard Blues Shot" stellte sie vor zwei Jahren erstmals auch ihre Kompetenz in Sachen Songwriting unter Beweis. Allein 100.000 verkaufte Tonträger in Frankreich sprechen wohl eine eindeutige Sprache.Stilistisch wird eine breite Palette geboten, wobei das Arbeitsgerät der Protagonistin logischerweise immerzu dominant bleibt. Von lässigen Rock-Riffs geprägt sind unter anderem der Opener 'Fire, Fire' und das mit einer krachend Southern Rock-Schlagseite aus den Boxen donnernde 'Freaking Out Loud' sowie das druckvolle, wenn auch gedämpft ausgeführte 'As I Am'.Als mindestens ebenso gelungen sind noch jene Tracks zu nennen, in denen Laura Blues und Rock kombiniert und dabei zu erkennen gibt, dass sowohl CREAM, als auch LED ZEPPELIN und ZZ TOP essentiell für ihre musikalische Sozialisation gewesen sein müssen. All diese Einflüsse wurden im 'Bad Luck Blues' auf ebenso lässige wie effektive Manier verarbeitet und lassen diesen Track nicht nur zum Highlight dieses Albums, sondern obendrein auch zu einem überaus heißen Hit-Kandidaten werden.