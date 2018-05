Einfach geile Mucke!

Bereits seit 2009 machen die die fünf Jungs aus Erlangen zusammen Musik. Und diese Erfahrung macht sich auf auf "Welcome Home", dem Debüt der CRASHING CREW in sehr positiver Weise bemerkbar. Selten habe ich auf einem Album eine derartige Dichte an Songs erlebt, die sich regelrecht in die Gehörgänge fressen. Eingebettet in ein modernes Gewand werden uns auf diesem Erstlingswerk neun Stücke präsentiert, die vor Eingängigkeit nur so strotzen. Womit wir zur stilistischen Einordnung des Dargebotenen kommen, was leider gar nicht so einfach ist. Selbst beschreibt die CRASHING CREW ihren Stil als Heavy Crash Metal. Unterschiedlichste Einflüsse, wie Modern Metal treffen hier auf Punk, etwas Alternativ, eine Prise harten Rock N' Roll und Old School Riffs - das mal so als Info für die Leute, die gerne in Schubladen denken. Aber gerade in eine solche lassen sich die Franken nicht stecken, und das ist gut so. Das, was uns die Franken auf ihrem Debüt präsentieren, ist einfach Mucke, die rockt. Und darauf kommt es doch an!



Die CRASHING CREW ist für mich persönlich mit "Welcome Home" ein Anwärter für den Newcomer des Jahres. Es würde mich nicht wundern, wenn da demnächst irgendein A&R Scout eines Labels anklopft, um die Jungs unter Vertrag zu nehmen, verdient hätten sie es allemal. Wessen Interesse jetzt geweckt wurde, kann gerne mal die CRASHING CREW Webseite ansteuern und sich selbst ein Bild von der Qualität der Erlanger Truppe machen. Dort kann dann auch das Album käuflich erworben werden.



Anspieltipps: Welcome Home, Scream Out The Pain, Rise Again