The Shackles Of Mammon

Ein extrem finsterer Adrenalinrausch!

In den vier Jahren, die seit dem letzten CRAVEN IDOL-Album vergangen sind, hat sich bei den Briten einiges getan. Mehrere Line-up-Wechsel haben die Band durcheinandergewirbelt, gleichzeitig aber auch für eine Reihe frischer Impulse gesorgt, die sich auf "The Shackles Of Mammon" nun ziemlich offensiv bemerkbar machen. Die Band hat sich noch einmal gesammelt, kurz durchgeatmet und anschließend alle Aggressionen gebündelt, um einen ziemlich räudigen Bastard aus Old-School-Thrash und Black Metal zu komponieren, der zweifelsohne das bisher beste Produkt aus dem bandeigenen Sortiment geworden ist - und das nicht nur wegen der räudigen Attitüde, die CRAVEN IDOL hier an den Tag legt.

Von der ersten Sekunde an unterliegt "The Shackles Of Mammon" einem extrem finsteren Adrenalinrausch, der sich natürlich vorwiegend im hohen Tempo der acht Kompositionen niederschlägt, aber auch die Entschlossenheit markiert, die das britische Extrem-Metal-Outfit an den Tag legt. In Songs wie 'A Ripping Strike' und 'Mammon Est' ist die Truppe kaum zu bremsen, flankiert die Nummern jedoch noch mit einem beeindruckenden Satz düsterer Elemente, die in der gegebenen Kombination erst diese Bösartigkeit ausstrahlen, die "The Shackles Of Mammon" anheimwohnt. Aber auch ein rotziger Black-Thrasher wie 'Black Flame Divination' oder ein hymnischer Track wie 'The Trudge' erzielt mächtig Wirkung und zeigt den großen Entwicklungsschritt, den CRAVEN IDOL seit "Towards Eschaton" vollzogen hat.

Wenn die eher bedächtigen Klänge von 'Tottering Cities Of Men' schließlich das Finale einläuten und unterlegen, wie souverän die Briten inzwischen unterwegs sind, will man nicht nur den Hut ziehen, sondern auch lautstark Beifall spenden: "The Shackles Of Mammon" ist eines der frühen Highlights des Black-Metal-Jahres 2017!

Anspieltipps: Mammon Est, The Trudge, Tottering Cities Of Men