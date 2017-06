So klingt Sleaze Rock 2017!

Fünf Alben in 15 Jahren sind vielleicht nicht die fetteste Ausbeute, doch die CRAZY LIXX können sich dennoch entspannt zurücklehnen, da sie nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell in die Spur gefunden haben und auch die etwas längeren Geduldsproben zwischen den Releases immer wieder mit starkem Material rechtfertigt haben. "Ruff Justice" ist die vorläufige Krönung einer beachtlichen Entwicklung, die pünktlich zu besagtem Jubiläum nun auch das Highlight im Bandkatalog markiert und vor allem den Kritikern den Wind aus den Segeln nimmt, die den sleazigen Stoff des skandinavischen Quintetts lediglich als kitschiges Einerlei betrachtet haben.



Auf "Ruff Justice" sind die Optimierungen allerorts präsent: Die Melodien sind richtig stark, die Performance war nie besser, und zwischen einigen semiballadesken Momenten und diversen schwungvollen Uptempo-Rockern hat die Truppe eine Reihe wunderbarer Hooklines platziert, die sogar das Material des selbst betitelten letzten Werkes locker austechen. Schon der Opener 'Wild Child' präsentiert eine Truppe, die den Kinderschuhen längst entwachsen ist und dennoch die jugendliche Rebellion lebt. Und mit Ohrwürmern wie 'Killer' und 'Snakes In Paradise' haben die Skandinavier auch die entsprechenden Hits am Start, die in dieser Fülle noch auf keinem CRAZY LIXX-Album vertreten waren.



Die Band aus Malmö ist endgültig oben angekommen und serviert nach dreijähriger Schaffenspause eine Scheibe, an der sie sich künftig ebenso messen lassen muss wie die Konkurrenz im noch jungen Kalenderjahr. Und ob vergleichbre Acts wie EDGUY mit ihrem bald veröffentlichten neuen Material hier mithalten können, darf man angesichtss der Klasse von "Ruff Justice" noch stark anzweifeln!



Anspieltipps: Wild Child, Snakes In Paradise