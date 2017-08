Alles wie gehabt: Innovation und Originalität bleiben liegen.

Über Bands wie CREATE TO INSPIRE sind die wichtigsten Details schnell zusamengefasst. Die Briten ziehen ihre Einflüsse von der gesamten Core-Prominenz, mischen gerne auch mal etwas melodischen Metal im Stile von BULLET FOR MY VALENTINE unter ihre Songs und schmücken das Ganze am Ende mit einigen ATREYU-Gedächtnisemotionen, um auch die breitere Masse zu erreichen. Das kann man verwerflich finden, man darf natürlich auch gerne über die fehlende Eigenständigkeit motzen, und wenn es beliebt, wird man sich auch das allseits beliebte Copy&Paste-System vorknöpfen, mit dem so mancher Song von "Sicknes", der ersten Full-Length, entstanden ist.

Aber zwischen großer Aufregung und ein wenig Begeisterung für die an sich wirklich anständigen Songs gibt es nunmal keine Mitte oder keinen Kompromiss. Alben wie "Sickness" polarisieren, weil sie über weite Strecken nur den Repeat-Modus vorangegangener Releases anderer Acts bedienen und zwischen Inspiration, Einfluss und Nachahmung keine großen Trennlinien mehr machen. Dass sich die Band dann auch noch CREATE TO INSPIRE schimpft, kann man gerne als blanken Hohn werten. Oder aber man lässt all die ganzen Umstände für einen Moment mal außer Acht, lässt sich von den zehn Stücken unterhalten und bewertet dieses Album mit dem gleichen Tunnelblick, den die Band beim Songwriting angewandt hat - und wenn dann alles gut läuft, kann man sich prima auf den Stoff einlassen, die Hooklines genießen und sich am Ende auch darüber freuen, dass "Sickness" ein Mindestmaß an Abwechslung wahrt.

Ganz klar: Dieses Album wird nicht jedem schmecken, schon gar nicht allen, die mal etwas Neues hören möchte. Aber diejenigen, denen es mundet, die werden sicherlich bei Gelegenheit noch einen Nachschlag in Form eines weiteren Durchlaufs verlangen.

Anspieltipps: Recluse, Sinking