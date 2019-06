Rotten To The Core!

Keine Schnörkel, keine Kompromisse, aber auch keine unnötigen Extreme: Bei CREEPING DEATH klingt Death Metal noch genau so wie dereinst, als Acts wie POSSESSED das Genre als Pionierarbeiter beackerten und dabei auch immer noch ein Auge für die Entwicklungen im rabiaten Thrash Metal hatten. Auch die zweite EP der texanischen Schlachtgemeinschaft kommt verdammt gut auf den Punkt, liefert verdammt coole Riffs, markantes Geröchel und mitreißendes Songwriting und würde als Klassiker aus den 80ern problemlos durchgehen, wäre die Produktion letztendlich nicht so dick aber dennoch authentisch. Gerade in schleppenden Nummern wie 'Revenge' und 'New Agony' hängt der Bass tief in der Magengrube und verursacht dort eine Menge Unruhe, ohne dabei unangenehme Konsequenzen anzudrohen - genau so klingt traditioneller Death Metal einfach. Bzw. genau so wünscht man sich diesen Sound immer wieder mal!



Und dennoch ist die Band langsam aber sicher in der Pflicht, auch mal die Langstrecke zu absolvieren, denn die beiden Appetithäppchen, die CREEPING DEATH bis zum heutigen Tag herausgegeben hat, reichen nur für den augenblicklichen Hunger aus. Die Songs sind stark, die Band hat das richtige Gespür, und atmosphärisch ist die morbide Sequenz auf "Specter Of War" ohnehin in den passenden Bahnen unterwegs. Einmal mehr gibt es daher eine klare Empfehlung - und die Bitte an die Band, als nächstes einen vollwertigen Longplayer nachzuschieben!



Anspieltipps: New Agony, Trail Of Confusion