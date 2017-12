Viel Chaos, wenig Freude

Frederico Spera ist ein arg ruheloser Bursche; als Sessionmusiker hat er sich an zahlreichen Projekten im britischen Underground beteiligt und dabei auch alle erdenklichen Genres bedient. Wichtig ist nur: Es muss extrem und ausgefallen sein - so wie sein Soloprojeekt CREJUVENT, bei dem er nun endlich auch selbst einmal die Zügel in die Hand nimmt und seinen musikalischen Impulsen eigeninitiativ nachgeht.

Nach dem Release einiger Demos im vorletzten Jahr hat sich Spera nun zu einer etwas professionelleren Produktion hinreißen lassen, die aus mehreren Gründen irgendwie alles und nichts sagt.

CREJUVENT hat noch keine klare Linie entwickelt und zelebriert einen ziemlich verschrobenen Crossover aus Hardcore, Thrash und Grindcore, der mit seinen unregelmäßigen, dafür aber sehr rasch eingebauten Tempowechseln, kurzen Sprechsequenzen und den überfallartigen Blasts schnell eine Überforderung einleitet, der man als Hörer gar nicht wirklich gewachsen sein möchte. Denn das propagierte Chaos, das Master Spera auf seiner neuen EP abfeiert, macht viel zu wenig Spaß, um sich etwas intensiver in selbiges hineinzudenken. CREJUVENT wirft von allem etwas in die Waagschale, entwickelt aber keine klare Linie und erzeugt letztendlich mehr Stress als Freude. Denn auch wenn man sich anstrengt, etwas mehr Zugang zu Speras musikalischer Welt zu erlangen, ist "Time" am Ende einfach nur ein Haufen chaotischer Soundfragmente mit aggressivem Beigeschmack. Und das haben Acts wie EVERY TIME I DIE einfach besser drauf!