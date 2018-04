Ein wirklich schlechtes Stück Musik.

Ich kannte CREMATORY bisher immer nur vom Hörensagen und wollte den Deutschen eine ernsthafte Chance mit ihrem neuen Album "Oblivion" geben. Und was soll ich sagen? Nach fast zwei Stunden meines Lebens, die ich mit zwei Durchläufen dieser Scheibe verbracht habe muss ich sagen: Die Band ist leider wirklich sehr anstrengend.



Wer diese künstlichen Keyboards ('Salvation') und den wirklich qualitativ einfach schlechten Gesang verantwortet hat, sollte vom Management mal angezählt werden. Vor allem die gesprochenen, geflüsterteten oder "gegrowlten" Passagen sind eine absolute Katastrophe. Von einer Produktion zu sprechen ist schwierig, wenn man sich überlegt, wie mies der Sound ist. Besonders deprimierend: Kristian Kohlmannslehner hat bei Bands wie SUBSIGNAL durchaus bewiesen, dass er aus draufhat.



Dass die Songs ins Ohr gehen finde ich bei dieser Scheibe ausnahmsweise mal nicht positiv. Hier wird alles so sehr auf Metal-Dorf-Disco getrimmt, dass mir die Haare zu Berge stehen würden, wenn ich noch welche hätte. Und dann gehen mir diese Songs sogar nach, wenn ich Nachts versuche einzuschlafen!



Ich versuche wirklich, der Band Wertschätzung entgegen zu bringen, denn meist finde ich, dass Bands, über die nahezu jeder schimpft eigentlich doch auch ihr Gutes haben müssten, aber ich kann es kaum finden. Doch in jedem Dunkel gibt es auch Licht: Das Artwork ist gelungen, und SPV präsentieren ein schön aufgemachtes Digipack. Ich würde im Laden alleine aufgrund der Optik mal einen Blick auf das Scheibchen werfen.



Das ist es aber wirklich schon an positiven Punkten, denn die HELENE-FISCHER-Sounds mit Semi-Growls ('Ghost Of The Past') sind so weit weg von allem, was ich als Metal sehen würde, dass ich mich wirklich schwer tue, den zweiten Durchlauf zu überstehen.



Leute, ich sehe wirklich keinen Grund, irgendjemandem das Reinhören in dieses Album zu empfehlen. Eine supermiese Nummer folgt der nächsten, hier wird schlecht gesungen, der Plastiksound ist omnipräsent, die Keyboards sind auf Schlagerniveau.



Jetzt mal Butter bei die Fische: "Oblivion" ist mit Abstand die mieseste Scheibe, die ich bisher für POWERMETAL.de anhören musste. Wer guten Gothic Rock hören will, soll sich meinetwegen alte H.I.M.-Scheiben oder so reinziehen. Das geht alles auch deutlich stärker.



Anspieltipps: 'Salvation' sollte jedem klar machen, wo die Reise hingeht.