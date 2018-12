Das Melodic Rock Album des Jahres!

Der schwedische Gitarrist und Songwriter Andreas Gullstrand gründete CREYE bereits im Jahr 2015. Eine 2017 erschienene 3-Track-EP wurde sowohl von Fans melodischen Rocks als auch der Fachpresse mehr als positiv aufgenommen. Und diesen Vorschusslorbeeren wird man auf dem selbstbetiteten Debüt mehr als nur gerecht. Skandinavischer Melodic Rock genießt in Fankreisen von Haus aus einen hohen Stellenwert. Aber in letzter Zeit gab es da leider auch einige eher austauschbare Projekte, die zwar ganz nett anzuhören waren, aber ansonsten nicht viel hängen blieb. CREYE gehört da definitiv nicht dazu. Die dreizehn hier enthaltenen Stücke zählen mit zum Besten, was ich seit Ewigkeiten in diesem Bereich gehört habe. Die Mucke hat ihre Wurzeln eindeutig in den guten alten 80er Jahren. Versehen mit einer druckvollen modernen Produktion ist so ziemlich jede Nummer für sich ein kleines Juwel. Kompositorisch bewegt man sich auf einem extrem hohen Niveau.



Dieses Album hat eindeutig das Zeug, ein Klassiker zu werden, wenn es nicht schon einer ist. Das ist Melodic Rock in Perfektion mit einem hohen Wiedererkennungswert. Die Namen Gustaf Örsta (Bass), Joel Rönning (Keyboards), Arvid Filipsson (Schlagzeug), Fredrik Joakimsson (Gitarre, ex- STONELAKE), Robin Jidhead (Gesang) und natürlich Andreas Gullstrand wird man sich definitiv merken müssen, denn zusammen sind sie CREYE, eine der besten Melodic Rock Kapellen unserer Zeit.