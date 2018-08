Gerumpel aus Chile

Mit der EP "First Crime" stellte sich die aus der chilenischen Hauptstadt Santiago stammende Truppe CRIME vor knapp anderthalb Jahren erstmals in der Szene vor, wurde jedoch hierzulande selbst im Underground nicht wirklich wahrgenommen. Durch die Kooperation mit Dying Vicitms Productions sollten die Vorzeichen dafür nun besser stehen, nicht zuletzt, weil man sich durchaus etwas einfallen hat lassen und den Dreher verhältnismäßig preisgünstig samt Sticker und / oder Patch anbietet.



Dass die EP zudem in überarbeiteter Version auf CD erscheint und mit 'Where the Brave Ones Die' auch einen Track mehr als das Original zu bieten hat, erweist sich als weiterer Pluspunkt. Dennoch muss man sich auf die Mucke des brachial losbretternden Duos "Noisemaker" (zuständig für das Schlagzeug und Gesang) und "Maot" (Saiteninstrumente) erst einmal einlassen. Die ist nämlich für "Schöngeister" und Melodie-Fetischisten nur bedingt geeignet und kommt durch die Bank ungehobelt, roh und brachial sowie mit einer amtlichen MOTÖRHEAD-Schlagseite aus den Boxen.



Das passt zwar verdammt gut zur offensichtlichen "Leck Mich"-Attitüde der beiden Gesellen, ändert aber auch nichts daran, dass es bei CRIME eher rumpelt und scheppert als sonst etwas. Nicht zuletzt, weil die beiden Kollegen ihre dahingerotzt wirkenden Tracks auch klangtechnisch entsprechend derb umgesetzt haben. Einschlägig interessierte Zeitgenossen wissen, was zu tun ist - alle andere wohl auch.