Dreckig und rau: Heavy Rock aus dem Ölstaat

Würde sich so mancher Doom-Act gelegentlich aus der Reserve locken lasen und eine Portion High-Energy-Rock in den Sound integrieren, würde das Resultat wohl so ähnlich klingen wie der aktuelle Output der CRIMSON DEVILS aus Austin, Texas. Die Amis haben definitiv ein Gespür für dreckige Grooves und noch schmutzigere Riffs und fahren mit ihrer gelegentlichen Fast-Forward-Attitüde genauso gut wie mit den häufigen Querpässen zum Stoner-Segment. Im Großen und Ganzen mag das Material von "A Taste For Blood" zwar fernab aller kreativen Innovationen sein, doch solche Qualitäten sind in den elf neuen Stücken auch nicht gefragt. Stattdessen will man rotzigen Heavy Rock erleben - und den serviert die Band im ersten Anlauf praktisch pausenlos.

"A Taste For Blood" erinnert gelegentlich an den etwas flotteren Stoff der SPIRITUAL BEGGARS, erdet sich dann wieder mit Einflüssen von MONDO GENERATOR und CLUTCH, verspürt jedoch häufig genug den Wunsch des eruptiven Ausbruchs, wie ihn FU MANCHU in den besten Tagen gerne mal ins Programm geschoben hat. Die Kompositionen bieten ausreichend Abwechslung, haben das richtige Feeling und sorgen schlussendlich auch für schweißtreibende Action, wenn auch im festgelegten Korsett. Letzteres ist dann aber auch der einzige Kritikpunkt, den man den vier Teufeln zuschreiben kann. Ansonsten hat die Truppe ein durchweg überzeugendes Album zusammengeschustert, das Fans der Palm-Springs-Schule ebenso gefallen dürfte wie knallharten Verfechtern von Old-School-BLACK LABEL SOCIETY-Stoff. Nur eben unter der Prämisse, dass die Texaner es gerne noch etwas rauer und rotziger mögen...

Anspieltipps: Utility Fog, Bad News Blues, No Action