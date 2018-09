Angenehmes Comeback nach achtjährigem Stillstand.

Warum sich THE CRIMSON GHOSTS immer noch als Horror-Punk-Combo verkauft, ist mir schleierhaft. Musikalisch hat sich die Truppe im Laufe der letzten anderthalb Dekaden ständig weiterentwickelt und hat inzwischen auch einige Elemente aus dem traditionellen Metal und dem klassischen Hardrock intus, was auf keinem Album so stark betont wird wie nun auf "Not Yet Human". Der Auftakt des aktuellen Releases steht ganz im Zeichen melodischen Metals, einprägsame Refrains, Doublebass und Teutonen-Grooves inklusive. Und auch wenn die Punk-Rock-Referenzen sich anschließend langsam aber sicher in den Vordergrund spielen und die Band auch wieder zu ihren eigenen Wurzeln zurückkehrt, sind die vermeintlichen Horror-Effekte längst zum Nebenschauplatz degradiert worden, den THE CRIMSON GHOSTS kaum mehr beachtet.

Schlimm? Nein, keineswegs, denn der energische Vorstoß, den die Jungs auf "Not Yet Human" wagen, ist auch mit zeitgemäßeren Stilmitteln durchaus angenehm, zumal sich große Teile des neuen Stoffes sofort einprägen. Für meinen Geschmack übertreibt die Band es zwar in der zweiten Hälfte etwas mit den ständigen oh-oh-Mitsingspielchen, an der allgemeinen Qualität des Materials gibt es aber eigentlich nichts zu meckern, zumal die Herrschaften auch recht abwechslungsreich bei der Sache sind. Was letztlich aber fehlt, sind jene Kompositionen, die einen sofort bei den Eiern packen und mit Begeisterung durch den Raum schleifen. "Not Yet Human" hat viele gute Stücke, aber das letzte bisschen Überzeugungskraft geht der Platte in den entscheidenden Momenten gerne mal ab. Dass Fans der Truppe nach achtjähriger Pause dennoch begeistert sein werden, ist zwar Ehrensache. Aber angesichts der starken Konkurrenz in diesem Sektor wird die Band heute vielleicht nicht mehr viele neue Käuferschichten erschließen können - auch wenn es, das sei noch mal betont, kaum etwas anzuprangern gibt!

Anspieltipps: Rebirth, Rise Again