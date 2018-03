Tödliche Masse

Die Stimme kennen wir doch? Richtig, ex-CRIPPER-Britta ist Frontdame dieser Band called CRITICAL MESS. Besagte Truppe aus Hannover bringt mit "Human Præy" ihr Erstlingswerk heraus und hat sich mit Herz dem Death Metal der alten Schule verschrieben. Parallelen zu OBITUARY, SIX FEET UNDER, AUTOPSY oder MASSACRE kommen daher nicht von Ungefähr, schließlich supportet sie im kommenden Sommer Chris Barnes und Co. quer durch Deutschland.



Doch kommen wir zurück zum Hier und Jetzt und da stehen die zehn Nummern von "Human Præy" auf der Speisekarte. Sicherlich sind Riffing, Aggressionspotential und Wucht durchaus passabel und mit ANNIHILATOR-Grinsebacke Jeff Waters hat man bei 'On Rotten Grounds' auch einen mehr als interessanten Gastmusiker am Start. Doch irgendwie fehlt mir auf diesem Debüt-Happen die Würze, das gewisse Extra, damit CRITICAL MESS aus der Masse hervorsticht.



Am Abwechslungsreichtum liegt es definitiv nicht, denn das niedersächsische Quintett hat mal schnellere Passagen, mal zähflüssige Teermomente, mal groovende Kaltblüter im Repertoire. Doch obwohl 'Bringer Of All End', 'Preacher Of Lies', 'Pansperm' oder der 'Repent'-Abschluss allesamt nicht von schlechten Eltern sind, schafft es leider kein einziger Song, sich als richtiger Aha-Moment zu etablieren und das Album von der grauen Masse an hiesigen Death-Metal-Veröffentlichungen, die momentan aus einem durchaus fruchtbaren Boden sprießen, abzusetzen.

Doch was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Ich bin eh gespannt, ob CRITICAL MESS lediglich ein Nebenprojekt von Frau Görtz ist oder ob da künftig mehr daraus wird. Aber jetzt, wo CRIPPER leider die Bandauflösung bekanntgab, ist der Weg frei für CRITICAL MESS. Wir halten euch natürlich auch dem Laufenden.