Solide groovende Debüt-EP

Dem Augenschein nach noch sehr jung ist dieses Quartett, das sich im letzten Jahr im Stadtteil Fitzroy in der australischen Metropole Melbourne zusammengetan hat. Erfolgreiche Gigs konnte man bereits einige absolvieren, das Selbstvertrauen daher entsprechend groß. Das klingt vielleicht ein wenig überheblich, doch es ist in der Tat keineswegs zu früh für den Vierer dieser Tage ihre Debüt-EP vorzulegen.

Denn schon der Einstieg 'No Mercy' macht deutlich, dass CROOKED THIEVES amtlich zu rocken versteht. Ebenso, dass die Gangart von METALLICA zur Zeit der "Schwarzen" eine überaus wichtige Orientierungshilfe für die Stilfindung der Band darstellt. Allen voran die Rhythmusabteilung lässt daran denken, aber auch Sänger Shane Jamieson dürfte in James Hetfield seine Lehrmeister gefunden haben, auch wenn sein Vortrag noch deutlich dünner rüberkommt.

'Whatever Happens' groovt danach nicht ganz so deftig, hat dafür aber einen Mehranteil an Hooks und eine pfiffige Melodie auf Lager, bevor die AustralierInnen mit 'Hellbound' ihre Vorliebe für US-Größen wie GODSMACK unter Beweis stellen. Generell lässt sich feststellen, dass CROOKED THIEVES jenen Groove als Ziel vor Augen hat, den Songs brauchen, um eine Band für die großen Festivals relevant zu machen.

Massenkompatibel klingen die vier Tracks auch auf jeden Fall. Der eine oder andere zwingende Refrain dürfte jedoch noch notwendig sein, um sich auch nachhaltig in den Gedächtnissen der Zuhörer einzuprägen. Mit dem an den Schluss gestellten 'Maniac' (kein Cover übrigens!) zeigt die Band auf jeden Fall, dass sie aber sehr wohl schon eine Idee hat, wie dieses Vorhaben umgesetzt werden soll.

FAZIT: Für ein Debüt ist "Adrenaline" auf jeden Fall beachtlich, zumal der Groove stimmt und auch der Sound sehr ausgewogen aus den Boxen kommt!