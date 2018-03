Eine unkaputtbare Legende auf Solowegen

Welcher Künstler kann schon von sich behaupten, gleich zweimal in die Hall Of Fame aufgenommen worden zu sein. David Crosby gelang dieses Kunststück zunächst als Gründungsmitglied der BYRDS und später dann als Namensgeber von CROSBY, STILLS & NASH, deren Vermächtnis bis zum heutigen Tag gigantisch scheint. Dennoch ist der Musiker auf die alten Tage nicht müde geworden und schraubt im Herbst seiner Laufbahn noch einmal an einer Solokarriere. Zwei Platten hat Crosby zuletzt in kürzester Zeit entworfen, und auch der dritte Silberling blickt auf eine kurze Entstehungszeit von lediglich zwölf Monaten zurück - rekordverdächtig wenn man die klassischen Dinosaurierarbeiten heutzutage betrachtet!



Doch der Hunger des Songwriters Crosby ist nach wie vor nicht gestillt, und sein Improvisationstalent ist auch im stolzen Alter von 75 Jahren immer noch gewaltig. "Sky Trails" mag zwar einer der ruhigsten Releases in mehr als 50 Jahren sein, doch die Platte zehrt von ihren melancholischen Ausdrucksstärke, sie behauptet sich als herrliches Folk-Tribute, kokettiert im relaxten Modus mit einigen Soul-Elementen und lehnt sich sogar mal kurzzeitig Richtung Flamenco aus dem Fenster - und das wohlgemerkt alles bei einer angenehmen Lagerfeueratmosphäre, die den minimalistischen Ansatz des Altmeisters noch einmal deutlich untermauert. Zwischen Blues, Jazz, Singer/Songwriter und klassischem Folk fühlt sich David Crosby auch heute noch heimisch, wagt hier gerne auch mal ein paar strille Experimente, legt den Fokus aber wiederholt auf bezaubernde Harmonien und musikalischer Ursprünglichkeit. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass der gute Mann ein weiteres Mal in die berüchtigte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Sollte er sich aber auch künftig auf dem Level von "Sky Trails" nach außen darstellen, scheint auch hier nichts unmöglich. Ein schönes Album, durch und durch!



Anspieltipps: Sell Me A Diamond, Capitol, Home Free