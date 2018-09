What We Can Get

Verkannt, aber nicht entmutigt: CROSS X ist wieder da!

Es ist eigentlich immer dasselbe bei CROSS X: Die Band liefert in leider nicht mehr ganz so regelmäßigen Abständen erstklassige, melodische Hardcore-Ware ab, Kritiker und Fans sind sich einig, dass die Jungs endlich mal etwas mehr Zuspruch verdient haben, doch am Ende des Tages machen andere Acts den großen Reibach - und die erfahrenen Musiker aus Deutschland gehen mal wieder leer aus.

Die Geschichte vom Propheten im eigenen Lande scheint die Herren aber trotzdem nicht auszubremsen, auch wenn es diesmal etwas länger gedauert hat, bis CROSS X mit neuem Material um die Ecke kommt. Und leider ist "What We Can Get" eine quantitativ doch sehr dünn bestückte EP geworden, deren Output aber fast schon erwartungsgemäß sofort wieder kickt. Die Grooves sitzen wie die Faust aufs Auge, die melodischen Parts bleiben auf Anhieb haften, in Sachen Heavyness muss man sich auch im gesetzten Alter der Beteiligten keine Sorgen machen, und wüsste man es nicht besser, würde man die Truppe wahrscheinlich auch diesmal wieder eher in den Vereinigten Staaten als in hiesigen Gefilden verorten - an Authentizität mangelt es absolut nicht.

Nur der Erfolg, der bleibt CROSS X immer noch versagt, und es steht zu befürchten, dass sich daran auch heuer nicht viel ändern wird. Denn offenkundig ist es für eine deutsche Hardcore-Kapelle immer noch ein Ding der Unmöglichkeit, auf breiter Ebene Akzeptanz zu finden. Solange die Herrschaften deshalb nicht der Mut verlieren, ist aber alles in Ordnung. Schließlich wollen wir auch künftig vergleichbar starkes Material wie die acht Nummern von" What We Can Get" serviert bekommen!

Anspieltipps: In My Heart, Darkest Hour