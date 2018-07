Gute Songs mit befristeter Haltbarkeit

Würde man einen groben Querschnitt einer japanischen Modern-Metal-Band zeichnen müssen, würde man klangtechnisch in der direkten Nähe von CROSSFAITH auskommen. Auch auf ihrer neuen EP haben die Asiaten einige poppige Fragmente nebst dezenter Elektronik und kurzen brachialen Riffs im Stile von BULLET FOR MY VALENTINE platziert - und passen damit wunderbar in jenes Schema, das die Visual-Kei-Pioniere seinerzeit erstellt haben. "Wipeout" setzt ferner aber vor allem auf einprägsame Melodien und kreiert individuell recht anständige Hooklines, deren Wirkung lediglich dadurch getrübt wird, dass CROSSFAITH zu einem nicht unwesentlichen Teil auf eine massentaugliche Präsentation setzt, die sich mit der Zeit dann doch ein Stückweit verbraucht. Sowohl der Titelsong als auch die beiden nachfolgenden Stücke haben etwas Klebriges an sich, können schnell auch mitgesungen werden, lassen aber einen Verschleiß vermuten, der sich den Verbrauchserscheinungen ähnlich gelagerter Acts wie DRAGONFORCE anpasst.

Davon mal ganz abgesehen wäre es ohnehin sinnig, CROSSFAITH mal auf Albumdistanz zu erleben. Diese kurze Zwischenbilanz geht für den Moment vielleicht in Ordnung, aber Appetit machen ohne Sättigung zu versprechen, ist irgendwie auch gemein.