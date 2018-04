Alles für die Show!

Ganz großes Theater versprechen die Musiker von CROSSON auch auf ihrem zweiten Album; die Frage lautet lediglich: Geht es bei den Australiern eher um die Show und die pompöse Auskleidung, oder sind die Songs tatsächlich dem internationalen Hardrock-Standards gewachsen?



Eine klare Aussage kann "Invincible" zu diesem Thema nämlich leider nicht treffen; die Songs sind inhaltlich nicht sonderlich spektakulär, die Spannungsbögen gehen weitestgehend in Ordnung, aber keineswegs revolutionär, und bei der Performance reißt CROSSON nun auch keine Bäume aus, wenngleich sich im Gegenzug auch keine eklatanten Schwächen bemerkbar maachen. Die Truppe vom kleinen Kontinent versucht es folgerichtig über die Hooks, doch auch hier ist "Invincible" lediglich im oberen Mittelfeld und hebt sich nur dadurch von der Konkurrenz ab, dass man die Strukturen an die energischen Chorus-Arrangemenets eines Alice Copper anlehnt, der als Vergleichsmöglichkeit ohnehin ständig präsent ist. Einziger Unterschied: CROSSON trifft nicht immer sofort den Geschmack und ist dem Altmeister des theatralischen Schockrocks ein ganzes Stück unterlegen.



Trotzdem ist es gerade die Fanmasse des Herrn Furnier, die sich am Ende mit "Invincible" auseinandersetzen sollte, denn nachdem der Motor auf der zweiten CROSSON-Scheibe zunächst noch arg ins Stocken gerät, nimmt das Material immer mehr Fahrt auf und erzielt schließlich doch noch eine mehr als passable Hitquote. Und das war nach dem ersten, eher ernüchternden Drittel definitiv nicht mehr zu erwarten!



Anspieltipps: Broken, Invincible