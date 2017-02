Jetzt, wo MOTÖRHEAD nicht mehr ist...

Jetzt, wo MOTÖRHEAD nicht mehr unter uns weilt, kommt mit dem vierten Album der Ruhrpottjungs von CROSSPLANE die deutsche Ersatzdroge für Fans von Lemmy & Co. Zumindest könnte man das annehmen, denn "Backyard Frenzy" hat so ziemlich alles an Bord, was MOTÖRHEAD auszeichnete, versucht dabei aber auch mit eigenständigen Zutaten zu punkten. Sprich, neben rotzigem Worshipping in Richtung Chefwarze wird auch immer mal wieder anderes Revier abgegrast, wie etwa beim countryrockigen und fast schon melancholischen 'Reborn', das eine ganz andere Facette der Band aufzeigt.

Das Bemühen um Abwechslung ist somit schon einmal gewährleistet, und auch vom Songwriting her sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Dachte ich anfangs noch, dass mich das Album eher gelangweilt und uninteressiert zurücklässt, so fällt die Beurteilung nach ein paar Durchläufen ganz anders aus. Auch wenn sich nicht ganz die Begeisterung einstellt, die etwa die "Nachbarn" von MOTORJESUS bei mir entfachen konnten, so muss ich nun der Band attestieren, mit "Backyard Frenzy" ein Werk geschaffen zu haben, das sich keinesfalls hinter ähnlich gelagerten Acts zu verstecken braucht. Wenn man beim nächsten Mal die Setlist etwas strafft (14 Songs sind definitiv zu viel) und noch etwas Feintuning betreibt, könnte das echt was werden.