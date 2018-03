Starker Groove-Metal-Appetithappen auf die kommende Debütscheibe.

Wir haben es bei CROWNFALL mit einer Kapelle aus dem Kölner Raum zu tun, die uns mit "Wasteland" einen kleinen, musikalischen Ausblick auf das 2018 angekündigte Debütalbum gibt. Das Quartett ist auf dieser 5-Songs-EP schwer im Groove Metal der Neunziger verwurzelt und hat stets ein feines Gespür für Melodien. Vor allem: die Grooves sitzen.



Die von Gitarrist und Sänger Thomas Spindeldreher angeführte Band rollt angenehm souverän mit dicker Hose durch die zwanzig Minuten, hat ordentlich Kraft getankt und leistet sich objekiv keinen großen Ausrutscher. Die Produktion ist fett und modern, das eine oder andere coole Riff ist auch dabei und die Refrains sind alle nachvollziehbar und als solche zu erkennen. Die Jungs wissen genau, was sie machen müssen. Das passt. Auf Albumlänge sollten die Kölner jedoch aufpassen, dass sie genügend Dynamik (auch innerhalb der einzelnen Songs) entwickeln und für strategisch wichtige Abwechslung sorgen. Schon auf "Wasteland" stellt sich aufgrund des gleich bleibenden Energielevels ein leichtes Sättigungsgefühl ein, das es in Zukunft herauszuzögern gilt.



Im Gesangsbereich macht Thomas seine Sache ordentlich, überzeugt sowohl in kehligen, härteren Passagen als auch im melodischen Bereich. Da gibt es wenig Ausschläge nach oben oder unten. Insgesamt erinnert mich das ein wenig an die Schweizer GURD ('Not For The Weak') oder die Nachbarn PERZONAL WAR, die vor allem beim Modern-Metal-Titelstück Pate gestanden haben könnten.



Inwiefern man die EP beziehen kann und wann das reguläre Album denn dann kommt, solltet ihr auf der Homepage von CROWNFALL in Erfahrung bringen. Und auch die Live-Daten solltet ihr mal checken, denn ich bin mir sicher, dass die Songs vor allem auf der Bühne super funktionieren. Ansonsten warte ich mal gespannt auf das komplette Album. Hat gemundet.



Anspieltipps: Wasteland, Braindead Nation