Skandinavische Sounds aus der Steiermark

Die wenigsten werden DARK TRANQUILLITY noch als die Band betrachten, die seinerzeit federführend den Sound diner ganzen Generation mitdefinierte. Inzwischen haben die Schweden sich immer wieder neu erfunden und auch angepasst und haben sich zumindest auf ihren neuen Releases meilenweit von "Skydancer" und "The Mind's I" distanziert. Also kommt es heuer anderen Bands zu, das Kulturerbe aus Göteborg zu verwalten, und dieser Aufgabe fühlt sich offenbar auch CROWORD aus der Steiermark verpflichtet. Die Österreicher zollen dem melodischen Death Metal der mittleren 90er auf ihrem ersten Silberling einen klaren Tribut, der vielleicht nicht ganz so schwungvoll und energisch daherkommt wie die Meilensteine aus Skandinavien, an sich aber genügend Nostalgiegefühle hervorruft, um der Truppe eine ordentliche Leistung zu attestieren.



Auf "The Great Beyond" stört allerdings die mangelhaft ausgeprägte Risikobereitschaft dder Herren Musiker; CROWORD agiert fast ausschließlich im Midtempo und zelebriert um eine überschaubare Kollektion wiederkehrender Grooves und Riffs seinen melodischen Output. Das klingt anfangs noch richtig gut und erfrischend, entwickelt sich im Laufe des Albums aber immer mehr zum Schema, das dem Album seine Reize nimmt. Lediglich in den Passagen, in denen man etwas derber ballert und die melodischen Parts mal ein Stückweit rausnimmt, ist der Wille, etwas Abwechslung einzubringen, spürbar. Ansonsten jedoch ist "The Great Beyond" an einem eindeutig zu identifizierenden Strickmuster orientiert, das beileibe keine schlechten Resultate bringt, das Gesamtwerk am Ende aber ein wenig blasser erscheinen lässt.



CROWORD ist sicherlich eine Band, die reichlich Potenzial mitbringt und dieses auch schon relativ gut nutzt. Aber das neue Album ist hier und dort noch verbesserungswürdig und noch nicht das Dokument zum Durchmarsch.



Anspieltipps: The Mountain, Spectres Bride