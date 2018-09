Da wäre mehr drin gewesen

Ein Hauch von Exotik – eher im Hinblick auf die Musik – kommt in diesen Tagen aus Tschechien, genauer gesagt aus der Hauptstadt, aus der eine Band namens CRUADALACH stammt. Doch vollkommen unbekannt ist die Spielmannstruppe aus Prag nicht, hat sie doch schon zwei Alben auf der Habenseite und veröffentlicht nun mit "Raised By Wolves" das Drittwerk. Und trotz der wirklich interessanten Zusammensetzung – kantige Metalcore-Vocals treffen auf Geigen, Flippflöten und Schalmeien – weiß der "Rebel Against Me"-Nachfolger nur bedingt zu überzeugen.



Zu Beginn horcht man auf, denn die musikalische Ausrichtung hätte man bei einem losen Blick auf das Artwork bisweilen nicht erwartet. Und der Start ist mit 'Eyes Wide Open' auch alles andere als schlecht, auch wenn das einleitende Instrumental mit über zwei Minuten deutlich zu lang ist. Doch trotz keltischem Charme, dem Einsatz von unorthodoxen Musikinstrumenten und weiblichen Stimmen sowie der Moderne des Metalcores ist spätestens ab der Hälfte der Platte ein wenig die Luft raus.



Der Grund liegt klar auf der Hand: Obwohl Songs wie 'Relationshit', 'Godwall Chant' oder 'For Us All' allein für sich betrachtet wirklich nett anzuhören sind, gleichen sich sämtliche "Raised By Wolves"-Stücke viel zu sehr. Man hat zu oft das Gefühl, als ob sich die Songs wiederholen würden, bleibt zu selten an seltenen Ecken und Kanten hängen und fängt mit der Zeit an, etwas gelangweilt durch die Gegend zu starren. "Raised By Wolves" ist kein schlechtes Album, die Grundpfeiler machen Appetit und die kurze Spielzeit von gerade einmal 36 Minuten ist zumindest kein negativer Aspekt. Doch leider berühren mich die Songs zu wenig, um ihnen noch länger ergeben zu sein.