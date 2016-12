Brachial, dynamisch und explosiv - Deathcore auf einem sehr hohen Level!

Das ist mal ein erfrischender Lichtblick in der stark angeschlagenen Deathcore-Szene: Die Ukrainer von CRUCIFY ME GENTLY mögen sich zwar über weite Strecken ebenfalls am Genre-Konsens orientieren, peppen ihr Material aber zusätzlich mit einer ganzen Reihe schwarzmetallischer Tempoattacken auf und setzen bisweilen auf apokalyptisch anmutende Post-Core-Fragmente, die der eigentlichen Durchschlagskraft des neuen Albums in keinem Augenblick im Wege stehen. Die Konsequenz: "Circles" verabschiedet sich von übereifrig herausgeschossenen Szene-Plattitüden und präsentiert sich angenehm variabel - ein Aspekt, der diesem Sektor zuletzt offenbar immer fremder wurde.



Von der ersten Sekunde an spürt man, dass hier etwas mehr in der Luft liegt, alleine schon wegen der ausgesprochen abwechslungsreich formulierten Dynamik dieser Scheibe. Der Opener 'Occultist' feuert aus einer gelegentlichen Introvertiertheit heraus immer wieder fette Riffsalven ab, das beklemmende, brutal verschleppte 'Out Of Time' steigert die Ansprüche noch einmal deutlich, und mit brachialen Kaskaden, wie sie in 'Fame Will Fade' und 'Darkness Swallows Me Pt. II' abgebildet werden, setzen die Osteuropäer ein paar treffliche Kontraste, in denen der finstere Höchstgeschwindigkeitszug das allerletzte aus der Energieversorgung herausfiltert - einfach stark.



Natürlich hat "Circles" auch jene Passagen, in denen der massive Groove sich in den Vordergrund stellt und die szeneeigenen Referenzen neu belebt. Doch der angenehm vielschichtige Umgang mit den Elementen, die Unberechenbarkeit im Songwriting und dieser intensive infernalische Sound machen den neuen Silberling der Ukrainer zu einem der wenigen Deathcore-Releases der laufenden Saison, den man sofort blind entführen kann. Da die Produktion ebenfalls fantastisch ist, sollte sich kein Freund der Materie zurückhalten und schnellstens schauen, wo man die Scheibe abgreifen kann. CRUCIFY ME GENTLY hat hier nachhaltig beeindruckt.



Anspieltipps: Fame Will Fade, Out Of Time, Occultist