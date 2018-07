Endlich auf dem richtigen Pfad!

Der steinige Weg, den CRUDA SORTE-Mastermind Nathanael in den letzten Jahren beschritten hat, war vielleicht nicht zwingend auf flächendeckenden Erfolg angelegt, brachte dem Black-Metal-Liebhaber aus Berlin jedoch so manchen brutalen Nackenschlag ein, weil Presse und Fans sich nur schwerlich auf den Stoff seines Projekts einlassen wollten. Gerade zu Beginn, als CRUDA MORTE noch als Sologeschichte durchging, war der depressive Stoff längst noch nicht so ausgereift wie zu heutigen Tagen, weshalb der Erstkontakt für viele potenzielle Interessenten auch der letzte geblieben ist - doch das stellt sich im nachhinein als eklatanter Fehler heraus.



Analog zur Entwicklung einer Band wie NOCTE OBDUCTA, die anfangs auch noch mit viel Gegenwind konfrontiert wurde, hat sich Nathanael nämlich nicht nur als Musiker, sondern vor allem als Songschreiber gehörig gemausert und stellt mit seinem aktuellen Release auch gleichzeitig die beste Arbeit im Katalog der auf Triostärke angewachsenen Band heran.



"Ewigkeiten im Schimmel" hat zwar auch einige kleine Hänger, präsentiert sich in den meisten Phasen jedoch ziemlich souverän, gerade was die Kontrastwirkung aus verzweifelter Raserei und aggressiver Genre-Treue betrifft. Der Suicidal-Stoff klingt wesentlich authentischer als noch vor zehn Jahren, die Performance ist mit viel mehr Leidenschaft und Überzeugungskraft gefüllt, das Songmaterial ist bis auf eine Ausnahme ('Windungen') auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt, und sollte es gelingen, die manchmal etwas undifferenzierte Produktion mal kurz zu vernachlässigen, ist man definitiv geneigt, der Truppe aus Berlin zu ihrem bisherigen Highlight zu gratulieren.



Es spricht eine Menge Wut, noch mehr Verzwieflung und schließlich auch reichlich Entschlossenheeit in diesem Release, und es hat mehr als eine Dekade gedauert, bis CRUDA SORTE genau diese Emotionen auch packend in den schwarzmetallischen Kontext bringen konnte. Erst in der Formation einer vollständigen Band (wenn auch mit Session-Drummer) und natürlich mit der wachsenden Erfahrung als Musiker, der einige herbe Rückschläge in Kauf nehmen musste, war Nathanael schließlich in der Lage, seinen Visionen Raum zu schaffen. "Ewigkeiten im Schimmel" ist bis auf einige kleine, aber zu vernachlässigende Schönheitsfehler ein wirklich überzeugendes Werk geworden, das Fans von RUINS OF BEVERAST, NAGELFAR und NOCTE OBDUCTA definitiv testen sollten!



Anspieltipps: Die letzte Ära, Spinnentanz und Giftbefall