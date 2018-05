Zu viel KREATOR gehört, was?

Es gibt solche und solche Old-School-Verschnitte - und dann gibt es noch einige Truppen, bei denen man nicht wirklich weiß, ob man jetzt vor Begeisterung aus der Hose hüpfen oder doch einfach mal nüchtern reflektieren sollte, dass man all das schon zigfach gehört hat. Zu genau dieser Kategorie gehören die Jungs von CRUENTATOR, die sich den gesamten Teutonen-Thrash-Katalog garantiert hundertfach gezogen haben und zur Entspannung auch mal gerne über den Todesblei-Tellerrand geschaut haben. Das Ergebnis ist ein wirklich solides Album, das mit massiver Aggression punktet, rein genusstechnisch aber doch eher im Mittelfeld rangiert, weil die Italiener jeden Anflug von Eigenständigkeit sofort wieder im Keim ersticken. Schon doof...



Aber wer mit dem Knüppel kommt, der muss auch mit Gegenwehr rechnen, und diese kommt bei "Ain't War Hell?" von ganz alleine. Irgendwann hat man genug gehört und ist die ständigen KREATOR-Zitate satt, die unter anderem noch dadurch befeuert werden, dass Frontmann Ambro mit aller Macht klingen möchte wie Großmeister Mille Petrozza - doch in den entscheidenden Momenten fehlt ihm hierzu das Volumen.



Und so kommt es schließlich, wie es kommen musste: Die neue CRUENTATOR-Scheibe gefällt zwar mit rasantem Riffing, langweilt aber mit der immergleichen Abfolge eben solcher Rasierattacken. Für die kurze Abreibung ist die Scheibe sicher geeignet; langfristige Freudenmomente wird man aber sicherlich nicht erleben.



Anspieltipps: Evil Is Prowling Around, The Shining Hate