Doom mal ganz schlicht - und langweilig...

Kommen wir direkt auf den Punkt: Es gibt nicht nur aufregendere Doom-Releases als "The Angle Of Eternity", sondern auch hochwertigere - und wenn man einzig und alleine das Riffing beurteilt, kommt man schnell zu dem Schluss, dass spieltechnisch bei den Herren von CRUTHU auch nicht viel los ist. Denn die wechselnden Akkordfolgen, die in den sechs Songs zum Vorschein kommen, lassen auf einen arg begrenzten Kosmos bei den kreativen Handlungsmöglichkeiten der Band schließen.



Und so könnte man die Liste der Verfehlungen auf "The Angle Of Eternity" ewig fortsetzen: Der Sound ist relativ dünn, die Arrangements extrem schlicht, die Performance wirkt zumeist lieblos und wenn man als letztes auf das Songwriting zu sprechen kommt, fehlen einem auch ganz klar diese Augenblicke, die man mit Hochachtung und voller Freude genießen kann - ganz unabhängig von den technischen Verfehlungen, die diesen Release kennzeichnen. Aber letztendlich ist das alles nur Durchschnitt - und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde - und gegen diesen Vorwurf kann CRUTHU kein einziges Argument aufbringen, das irgendwie besänftigend wirken könnte.



Der Doom-Sektor ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert, die Zahl der großen Kaliber deutlich gestiegen, die Masse eher durchschnittlicher Releases folglich aber auch. "The Angle Of Eternity" gehört klar zur letztgenannten Kategorie und langweilt mit unspektakulären Riffs und einer ziemlich schwachen Darbietung.