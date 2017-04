Keyboards, Beats und fetter Metal!

Mensch, wird das hier aufgebläht! CRY EXCESS pimpen ihren harschen Metalcore-Sound mit dicken Keyboard-Stakkatos und einigen emotional gefärbten Melodien und setzen dabei vor allem auf die Macht der kraftvollen Produktion. Herausgekommen ist dabei eine Scheibe, die von der ersten bis zur letzten Sekunde mächtig aufgefettet wirkt. Aber stört das? Nein, absolut nicht!



Denn auf "Vision" schlagen die Jungs ihrem Publikum eine Hookline nach der anderen um die Ohren, produzieren Hits am laufenden Band und stören sich auch kein bisschen daran, dass manche Passage fast schon poppig klingt. Denn bei den Melodien ist die Band vorzüglich unterwegs, schlägt BULLET FOR MY VALENTINE und Konsorten doppelt und dreifach und kann sich daher auch den Luxus erlauben, mit der Wucht der Overdubs etwas mehr Volumen in die Sache reinzubringen - denn am Ende klingt alles authentisch und einfach stark!



Gelegentlich fühlt man sich dabei an die ersten Gehversuche von MNEMIC und RAUNCHY errinnert, nur eben dass CRY EXCESS heuer wesentlich effizienter ans Werk geht als die Kollegen aus Skandinavien vor vielen Jahren. Selbst der minimalistische Gebrauch von Elektronik entpuppt sich als Bonus, den die Herren schlagkräftig verwenden können. Wenn beispielsweise die Grooves von 'The Black Squad' mit dem durchweg fiesen Gebrüll vermischt werden und obendrauf der Beat zaubert, macht das Eindruck - und nicht zu knapp.



Vielleicht mag das irgendwo berechnend sein, und sicherlich ist "Vision" kein revolutionärer Akt in Sachen Innovation. Doch nach solchen Aspekten muss CRY EXCESS gar nicht schauen. Die Songs alleine reißen es, und das unglaublich effektiv! Pop-Metal? Meinetwegen!



Anspieltipps: Survival, Detroit, Immortal