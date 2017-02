Generischer AOR auf hohem Niveau.

CRY OF DAWN (feat. GÖRAN EDMAN) heißt das neueste AOR-Projekt aus dem Frontiers-Stall. Mit einem selbstbetitelten Album geht der einstige YNGWIE-J.-MALMSTEEN-Sänger an die Öffentlichkeit, und er bietet dabei handwerklich solide gemachten Melodic Rock, bei dem die ganz großen Hits zwar fehlen, aber es gibt auch nur wenig auszusetzen.



Edman hat sich bei einigen Melodic-Rock-Projekten als guter Sänger erwiesen und bekam hier von diversen Songwritern Lieder auf den Leib geschrieben. Das klappt überraschend gut. Projektcharakter kommt beim Anhören nicht auf, stattdessen könnte man sich auch eine eingespielte Band vorstellen. Ich schätze seine Stimme hier sehr. Einerseits singt er melodisch und gefühlvoll, andererseits kann er aber auch kraftvollen Hard Rock transportieren. Aus meiner Sicht empfiehlt er sich durchaus für höhere Aufgaben.



Die ganz großen Hits fehlen auf dieser Scheibe, aber Songs wie der Opener 'Chance', 'When Right Is Wrong' oder 'Live After Love' sind schon wirklich stark. Etwas störend finde ich im eigentlich ziemlich starken Gesamtsound die manchmal etwas künstlich wirkenden Keyboards (z.B. in 'Tell It To My Heart' - eigentlich ein sehr feiner Song). Das geht im AOR auch deutlich besser, z.B. bei TOTO oder FOREIGNER, und kostet am Schluss einen halben Zähler.



Das Artwork mag enorm kitschig sein, aber es passt zur Musik (und bei den Jungs von TEN sieht man regelmäßig, dass es noch viel schlimmer geht). All die Leser, die AOR schon immer deplatziert in Metal-Magazinen fanden, können getrost einen Bogen um diese Scheibe machen. Wer auf qualitativ hochwertigen Melodic Rock mit einem großartigen Sänger steht, sollte aber definitiv mal ein Ohr riskieren. Falsch machen kann der Fan mit dieser Scheibe nämlich nichts.



Anspieltipps: Chance, Tell It To My Heart, Life After Love.