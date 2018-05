Querfeldein durch die rockenden 70er

Eine erste Inkarnation dieser texanischen Band hat bereits vor gut fünf Jahren existiert, richtig losgegangen ist es für CRYPT TRIP aber erst als sich Gitarrist und Sänger Ryan Lee und Bassist Sam Bryant mit dem aktuellen Drummer Cameron Martin zusammengetan haben um fortan den gemeinsamen musikalischen Vorlieben zu frönen.



Diese zu eruieren, dürfte nicht sonderlich schwierig gewesen sein, eine interne Einigung auf eine Gangart dagegen ungleich schwerer. Doch das hat CRYPT TRIP locker in den Griff bekommen, zumal man "Rootstock" anhört, dass die Scheibe von handwerklich über jeden Zweifel erhabenen Musikern in die Welt gesetzt wurde.



Inspiriert offenbar von nahezu allem, was man landläufig der Rockmusik der 70er Jahre zuordnet, kredenzt das Trio seine lässig-lockere Melange, die zu einem Großteil auf die Wirkung des Instrumentalvortrages baut. Auf Gesang wird zwar nicht vollständig verzichtet, die Stimme scheint auf "Rootstock" aber tatsächlich nur als zusätzliches Instrument zu fungieren. Das Fundament der Scheibe stellt nämlich eindeutig der hingebungsvolle instrumentale Vortrag dar, der zumeist quer durch psychedelische Gefilde wabert, durch Ausflüge in den Hard Rock der allerersten Generation jedoch davor gefeit ist allzu "trippig" auszufallen.



Für Auflockerung sorgen des Weiteren diverse Blues-Einsprengsel sowie Ansätze zu Flirts mit Jazzrock und Fusion. Wirklich zwingend wird "Rootstock" dadurch zwar auch nicht, für gediegenes Hörvergnügen ist aber auf jeden Fall gesorgt. Vorausgesetzt, man mag sich ab und an mal auf eine musikalische Reise "querfeldein durch die rockenden 70er" begeben.