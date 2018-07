Alte Schule eben...

Die Walze rollt wieder und sie weckt Erinnerungen an die guten alten Zeiten, in denen ASPHYX, BOLT THROWER und Co. noch neue Extreme ausloteten und Death Metal das aufregendste Genre des Moments war. Die Originale wurden inzwischen tausende Male kopiert, erreicht wurden sie allerdings nur von den wenigsten - und auch CRYPTIC GRAVE, eine junge Newcomer-Truppe aus Bordeaux, scheint nicht in der Lage, diesen Umstand zu verändern.



Auf ihrer ersten EP präsentiert die Band zwar durchweg anständigen Stoff und vor allem richtig starke Riffs, doch der letzte Funke, diese ultimative Durchschlagskraft, genau das geht Tracks wie 'Opened Corpse' und 'Sadistic Funeral' trotz wirklich bemerkenswerter Veranlagung irgendwie noch ab. Man vermisst ein bisschen von dieser rohen, ursprünglichen Gewalt, was womöglich auch an der nicht ganz so dicken Produktion festzumachen ist, definitiv aber auch mit der etwas eintönigen, vokalen Darbietung zusammenhängt - denn letztgenannte ist im brutalen Rifffeuerwerk von CRYPTIC GRAVE sicherlich der Schwachpunkt.



Davon abgesehen müssen sich die Franzosen sicherlich keine Vorwürfe machen. "Cryptic Grave" ist Old-School-Death in seiner puristischsten Form, vielleicht nicht gerade originell, musikalisch aber unstrittig anständig!



Anspieltipp: Vengeance Of Death