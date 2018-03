Mehr über Cryptkeeper Five, The

Bitte mehr davon

Erst der Vorgänger "The Unbeatable Cry" sorgte vor nicht allzu langer Zeit dafür, dass ich diese seit mehr als 20 Jahren bestehende Horror-Rock-Band für mich entdeckt habe. Aber die mitreißende Art der fünf Gruftwächter aus New Jersey war damals sehr erfrischend, ihre Mixtur aus dezentem Horror-Flair, einprägsamen Melodien und kaltschnäuzigem Rock fesselte mich von Beginn an, sodass ich mit gewisser Vorfreude an "The Stronghold" herangegangen bin.

Und siehe da, ich wurde nicht enttäuscht. Das mittlerweile neunte Studioalbum hört auf den klangvollen Titel "The Stronghold" und hält zehn mundgerechte Häppchen parat, die stilistisch irgendwo zwischen BRUCE SPRINGSTEEN, THE OTHER, THE RAMONES und WHITE ZOMBIE liegen. Es wird also gerockt und dank des wohlig erdigen Sounds kommt auch eine gewisse Atmosphäre auf, die einen zum Hinhören nahezu zwingt.

Bereits das kultige Eröffnungsduo 'MadDog 20 / 20 No. 2'/'Balboa' besteht aus zwei absoluten Ohrwürmern, die zum Fäuste-Recken, Mitgrölen, Rocken und Durchhalten auch in schwierigen Lebenssituationen bewegen. Ein lebensbejahendes Album also, Herr Rapp? In der Tat, denn 'Frankie' oder auch 'Ignite' sind vom selben Schlag, während 'Keys' beispielsweise das nach vorne drückende Unterfangen wunderbar auflockert. Mit dem äußerst stimmungsvollen 'Two Headed Boy'-Cover endet schließlich eine Platte, die mit dem Vorgänger mindestens auf Augenhöhe steht.

Es ist immernoch schade, dass ich diese rundum sympathische Band samt ihrer Musik nicht schon früher für mich kennengelernt habe. Doch besser spät als nie, obgleich der eine oder andere Zusatztrack den aktuellen Braten noch fetter gemacht hätte. Doch das ist Meckern auf hohem Niveau und da man sich mit dem zufriedengeben sollte, was man bekommt, bin ich mit "The Stronghold" mehr als nur zufrieden.