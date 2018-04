Litauens erste auffällige Death-Metal-Offensive

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis diese Death-Metal-Kriegsmaschine endlich ins Rollen gekommen ist. CRYPTS OF DESPAIR existiert schon seit knapp zehn Jahren und hat in dieser Zeit bereits eine Menge Lehrgeld zahlen müssen. Nachdem die Band Mitte des vergangenen Jahres aber ihr erstes Tape in den Underground geschoben hat, ging es für die Jungs aus Litauen blitzschnell. Der Plattenvertrag wurde abgesegnet, das Material für stark genug befunden, auch noch mal auf offiziellem Wege veröffentlicht zu werden, und wenige Monate nach der ersten Auflage von "The Stench Of The Earth" folgt nun auch der CD-Release dieser osteuropäischen Todesblei-Walze.



Inhaltlich ist die Messe bei CRYPTS OF DESPAIR derweil schnell gelesen; die Truppe zelebriert bestialischen, brutalen Old-School-Death, nimmt den Kurs von Wegbereitern wie ASPHYX und DISMEMBER auf und beruft sich vor allem auf die skandinavischen geprägte Schlächterei mit all ihrem pechschwarzen Background. Die Übergänge in den Black-Metal-Sektor sind dabei vor allem in der ersten Hälfte fließend, gerade dann wenn CRYPTS OF DESPAIR mal nicht den Ultrablast auspackt und im beschwörerischen Midtempo agiert. Doch mindestens genauso spannend sind Abfahrten wie 'Possessed By Astral Parasites' und 'Dead Light', bei denen hin und wieder der Geist der ersten ENTOMBED-Scheiben bzw. des CARNAGE-Debüts im Raume schwebt.



Letztendlich bleiben es die üblichen Verdächtigen, die man in den Kreis der Einflüsse einbezieht, und das ist bei der hochwertigen Aufbereitung auf "The Stench Of The Earth" auch alles andere als verwerflich. CRYPTS OF DESPAIR legt mit dem Debüt direkt mal einen wichtigen Grundstein, den man Freunden der gepflegten Old-School-Kunst auch gleich mal mächtig vor die Birne zimmert. Starker Erstling einer vielversprechenden Combo!



Anspieltipps: Dead Light, Possessed By Astral Parasites, 77