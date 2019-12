Herrlich aus der Zeit gefallen

Es ist ja gerade die Jahreszeit, in der Wünsche in Erfüllung gehen und so kann sich nun auch Kollege Marcel Rapp freuen, denn sein Wunsch, das nächste Album der Schweden CRYSTAL EYES möge nicht wieder sechs Jahre auf sich warten lassen, wird vom Nikolaus durch tatkräftige Mithilfe Massacre Records' erfüllt.



Gut, es waren immer noch gute fünf Jahre, aber das Warten hat sich wenigstens für mich gelohnt. Denn CRYSTAL EYES macht genau da weiter, wo man mit "Killer" zuletzt aufhörte, mit einem herrlich aus der Zeit gefallenen europäischen Power Metal, wie er mich und viele andere meiner Generation damals in die härtere Gitarrenmusik einführte. Wer sich ein Album vorstellen kann, das ziemlich genau zwischen HAMMERFALLs ersten drei Werken und RUNNING WILDs "Masquerade" und "The Rivalry" pendelt, der wird auf "Starbourne Traveler" fündig und kann wie ich seit einem knappen Monat in einer wohlig-warmen Nostalgiewolke schwelgen.



Normalerweise ist ja Weihnachten die Zeit der Best Of Alben, im Prinzip geht das hier auch als solches durch, nur dass es halt alles neue Songs sind, die man um die Ohren gehauen bekommt. 2019 schlägt die Nadel deutlicher gen Hamburg denn Göteborg aus und mit der ersten Single 'Side By Side', dem schnellen 'Extreme Paranoia' oder dem abschließenden 'Rage On The Sea' werden uns einige der besten RUNNING WILD Songs der letzten 25 Jahre kredenzt, während das hardrockige 'Midnight Radio' dann in eher poppigen Gefilden wildert. Das alles wird von der Band um Sänger Mikael Dahl mit so viel Spielfreude und positiver Energie rausgehauen, dass wenigstens mir einmal mehr auffällt, was den meisten Bands aus jener, für mich so wichtigen Ära heute abgeht.



Zum Glück ist "Starbound Traveler" aber keine reine Kopie von RUNNING WILD oder HAMMERFALL, sondern schlicht das Produkt einer Band aus jener Zeit, die stoisch weiter das macht, was sie schon immer gemacht hat: gradlinigen, melodischen Heavy Metal spielen, der keine Angst vor Klischees hat und schlicht Spaß macht. Manchmal reicht sowas dann auch einfach aus, mich zu begeistern und ich kann dieses Album allen Fans genannter Referenzbands und Freunden von CRYSTAL EYES nur wärmstens empfehlen.